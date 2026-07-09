Une recrue chez Stein Monast

Le cabinet recrute une avocate tout juste assermentée. Qui est-elle?

Jessyca Richard - source : Stein Monast

Me Jessyca Richard se joint au cabinet Stein Monast à la suite de son assermentation.

Elle y exercera en droit corporatif et commercial, notamment en matière de démarrage d’entreprise, de fusions et acquisitions ainsi que de réorganisations corporatives.

Le cabinet souligne sa rigueur, son sens de l’organisation et son professionnalisme.

« Curieuse et investie, elle adopte une approche structurée dans chacun de ses dossiers, ce qui lui permet de contribuer efficacement à la recherche de solutions adaptées aux besoins des clients ».

Elle est diplômée en droit de l’Université Laval.