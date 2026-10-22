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Une recrue chez Woods

Une recrue chez Woods
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-10-22 08:30:56

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Une avocate assermentée rejoint un cabinet en litige. Qui est-elle?

Yifan (Eva) Wu - source : Woods

Yifan (Eva) Wu s’est jointe au cabinet Woods à la suite de son stage du Barreau.

Elle intervient dans des différends commerciaux complexes touchant plusieurs juridictions, notamment en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle, ainsi que sur des questions environnementales et réglementaires.

Durant ses études, Eva Wu a représenté l’Université McGill au 31e Concours d’arbitrage commercial international Willem C. Vis, où elle a obtenu une mention honorable pour son mémoire de défendeur.


Par ailleurs, avant d’entreprendre ses études en droit, elle a obtenu un baccalauréat spécialisé en sciences de l’environnement.

Elle a notamment travaillé comme consultante chez Deloitte et cofondé l’Arctic Youth Network, un organisme international à but non lucratif qui fait la promotion des droits des jeunes en collaboration avec des institutions comme les Nations Unies, l’Union européenne et le Conseil de l’Arctique.

Eva Wu est diplômée en droit de l’Université McGill.

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