Comment encadrer l’IA générative dans la pratique du droit?

Le Barreau du Québec lance une formation obligatoire pour encadrer l’usage de l’IA générative en droit. Est-ce pour vous?



Catherine Ouimet - source : X

Le Barreau du Québec a récemment annoncé le lancement d’une formation obligatoire destinée à l’ensemble de ses membres : Encadrer l’IA générative dans la pratique du droit : repères déontologiques et professionnels.

Offerte sous forme de modules d’apprentissage en ligne, cette formation vise à fournir aux avocats et avocates des balises claires, ainsi que des méthodes et des démarches concrètes pour intégrer l’intelligence artificielle générative (IAG) dans leur pratique, dans le respect des obligations déontologiques.

« Malgré tous les avantages qu’elle comporte, plusieurs avocats hésitent encore à l’utiliser ou à intervenir, car ils craignent de commettre des faux pas déontologiques. Dans ce contexte technologique en essor, le Barreau veut mettre toutes les ressources possibles à la disposition de ses membres », souligne Me Catherine Ouimet, directrice générale du Barreau du Québec.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte de transformation rapide des pratiques juridiques, où l’encadrement des usages technologiques devient essentiel pour garantir la qualité des services professionnels et la protection du public, mentionne l’Ordre.

Pour en savoir plus, consultez les détails de la formation par ici.