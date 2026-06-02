Qui sont les lauréats des CGCA 2026?

Les Canadian General Counsel Awards 2026 ont récompensé les meilleurs juristes canadiens. Quels avocats se sont démarqués?



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Le 28 mai, le Fairmont Royal York, à Toronto, a accueilli la 21e édition des Canadian General Counsel Awards (CGCA), un événement phare du milieu juridique canadien présenté par ZSA..

Ce gala réunit chaque année des leaders de la communauté juridique afin de souligner l’excellence, l’innovation et les réalisations remarquables des conseillers et conseillères juridiques d’entreprise à travers le pays.

Plusieurs juristes du Québec figuraient parmi les finalistes cette année, mais aucun d’entre eux n’a remporté de distinction.

Les lauréats des CGCA par ZSA 2026 sont :

Prix Sun Life du conseiller juridique d'avenir : Julia D. | Ontario Teachers' Pension Plan

• Prix ESG : OpenText Corporate Citizenship Team | OpenText

• Prix OpenText Innovation : Maryann Besharat | Intact Financial Corporation

• Prix Litiges & gestion de risque : Peter Wright | Glencore Canada Corporation

• Prix Blakes Judy L. Wilson diversité : Rustam Juma | Volkswagen Group Canada Inc.

Prix BLG Stephen Sigurdson mérite de carrière : Jacqueline De Gagné | Bayer Inc.

Prix conseiller juridique, service juridique de petite ou moyenne taille : Stephanie Provato | Toronto International Film Festival