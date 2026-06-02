Cinq nominations du conseil des ministres

Le gouvernement du Québec nomme cinq avocates. Qui sont-elles?

Hélène Guay - source : LinkedIn

Le conseil des ministres a procédé à la nomination de cinq avocates.

Me Hélène Guay est nommée membre de la Commission sur les soins de fin de vie.

Admise au Barreau en 1988, Me Guay a d'abord pratiqué chez Ménard Martin avocats.

Depuis 1992, l'avocate exerce en pratique privée, en droit de la santé, de la personne et des aînés. Son cabinet représente des victimes d'erreurs médicales ou leurs familles, ainsi que des personnes visées par des demandes en lien avec leur capacité, leur sécurité ou leur intégrité.

Depuis plus de 30 ans, Me Guay enseigne les aspects juridiques des services de santé et services sociaux.

L’avocate est chargée de cours en droit des personnes à l’École du Barreau du Québec. Elle rédige la mise à jour annuelle du manuel de formation pour les futurs avocats dans ce domaine depuis 2019.

Elle est l’auteure de nombreuses publications sur des sujets de droit de la santé et de droit des personnes, tels que la génétique, le consentement aux soins, les autorisations judiciaires de soins et la maltraitance envers les aînés.

Me Hélène Guay détient un baccalauréat en sciences infirmières de l'Université de Montréal, un baccalauréat en droit civil de l'Université McGill, et une maîtrise en droit de la santé de l'Université de Sherbrooke.

Claudie Imbleau-Chagnon - source : Blakes

Meest nommée à nouveau présidente du conseil d’administration du Musée d’Art contemporain de Montréal.

Inscrite au tableau de l’ordre depuis 2005, l’avocate fait ses débuts chez Stikeman Elliott, avant de rejoindre Allen & Overy. Elle poursuit son parcours chez MicroCred Madagascar.

En 2009, elle rejoint la Société québécoise des infrastructures (SQI) à titre de directrice juridique des projets.

Six ans plus tard, Me Claudie Imbleau-Chagnon arrive chez Ivanhoé Cambridge comme consultante en pratique privée pour les projets de développement. Elle est ensuite nommée directrice principale du secteur des transactions, avant d'être nommée vice-présidente aux investissements et affaires juridiques.

C’est chez Blakes que Me Imbleau-Chagnon sa carrière depuis 2023. Elle pratique en droit commercial et des sociétés, et en marchés publics.

L’avocate siège au conseil d’administration de la Fondation des camps Odyssée. Elle a été membre du conseil d’administration de la Fondation des YMCA du Québec pendant dix ans, et en a été la présidente durant quatre ans.

Me Claudie Imbleau-Chagnon détient un baccalauréat en droit et un DESS en common law nord-américaine de l'Université de Montréal, et une maîtrise en droit de l'institut de droit comparé de l'Université McGill.

Me Anne-Marie Chiquette est nommée membre du Comité de retraite du régime de retraite du personnel d’encadrement.



Anne-Marie Chiquette - source : LinkedIn

Admise au Barreau en 1985, Me Chiquette est cheffe de contentieux et avocate au sein de l’APER, l’association professionnelle qui représente le personnel d’encadrement travaillant dans le réseau de la Santé et des Services Sociaux du Québec.

Elle débute sa carrière en cabinet, avant de devenir conseillère et avocate pour la Centrale des syndicats démocratiques (CSD).

Au début des années 1990, l’avocate est la directrice des services professionnels de l'Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux, puis de l'Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux.

Me Chiquette pratique ensuite pendant plus de dix ans à son propre compte, comme avocate spécialisée en droit du travail, des affaires, santé et sécurité au travail et droit de la personne.

C’est en 2008 qu’elle rejoint l’APER, où elle exerce depuis, d’abord comme avocate puis à titre de cheffe de contentieux.

Me Anne-Marie Chiquette détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal, et un certificat en droit comparé de l'Université d'Oxford.

Joanie Maurice-Philippon - source : LinkedIn

Meest nommée membre du Comité de retraite du régime de retraite du personnel d’encadrement.

Assermentée depuis 2010, l’avocate pratique depuis au sein de l’ Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux. Arrivée comme conseillère en relations de travail, Me Maurice-Philippon en est la directrice juridique depuis 2022.

Me Joanie Maurice-Philippon détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Durant ses études, elle a été stagiaire chez Monette Barakett.

Me Ève-Andrée Charest est nommée membre avocate du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section du territoire et de l’environnement.

Me Charest est membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec depuis 2022.

Admise au Barreau en 2005, Me Charest a toujours œuvré au ministère de la Justice, d’abord comme juge de paix, puis comme avocate plaidante à la direction du contentieux. Parallèlement, elle a travaillé à la CPTAQ comme avocate plaidante à la direction des affaires juridiques et des enquêtes.

Me Ève-Andrée Charest détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Elle a été chargée de cours à la faculté de droit de son alma mater.