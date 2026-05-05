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De juge à gouverneure générale

De juge à gouverneure générale

Radio Canada

2026-05-05 10:35:00

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Mark Carney a choisi la prochaine gouverneure générale. Et elle parle français!


La juge à la retraite Louise Arbour - source : Radio-Canada / Charles Contant

L'ancienne juge de la Cour suprême du Canada Louise Arbour sera la prochaine gouverneure générale.

Le premier ministre Mark Carney doit en faire l'annonce cet avant-midi.

À 79 ans, cette Montréalaise deviendra la 31e personne et la sixième femme à occuper cette fonction de représentante de la Couronne britannique.

En plus d'avoir été juge au plus haut tribunal du pays, Mme Arbour a aussi été procureure générale au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda.

Louise Arbour est passée à l'histoire en 1999, quand elle a accusé le président yougoslave en fonction, Slobodan Milosevic, de crimes de guerre et a inclus les agressions sexuelles parmi les crimes contre l'humanité.


Louise Arbour visite un village au Kosovo où 13 personnes ont été tuées par les forces armées Serbes, en juillet 1999 - source : Radio-Canada (Getty Images / AFP / MIKE NELSON)
En 2004, elle est devenue haute-commissaire des droits de l'homme à l'ONU.

Mark Carney annoncera sa nomination vers 10 h 30 (HNE) mardi.

Elle remplacera Mary Simon, dont le mandat de cinq ans prendra fin cet été. Son incapacité à parler en français, malgré plus de 300 heures de cours, a fait couler beaucoup d'encre durant son mandat de cinq ans. La première Autochtone à accéder à cette position parle toutefois anglais et inuktitut.

Justin Trudeau avait fait cette nomination notamment pour faire avancer la réconciliation avec les Premières Nations et les Inuit.

Dans une entrevue à Tout un matin, en avril, le premier ministre Mark Carney avait promis que la prochaine personne qui occupera le poste de représentant du roi Charles III au Canada pourra s'exprimer dans les deux langues officielles.

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