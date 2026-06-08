Décès d’un pilier de Davies

Un avocat est décédé à l’issue de près de six décennies de pratique. Qui était-il? Les éloges pleuvent…



Peter Mendell - source : Davies

Me Peter Mendell s’est éteint dans sa 82e année.

L’avocat d’affaires a accompli l'essentiel de sa carrière au sein de Davies Ward Philips & Vineberg (Davies), dont il a été associé directeur pour le bureau de Montréal de 1991 à 2000 quand le cabinet s’appelait Davies Ward & Beck.

Admis au Barreau en 1969, Peter Mendell détenait un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.

Me Mendell était associé en droit des sociétés et droit commercial, fusions-acquisitions et commerce de détail. Il a été coassocié directeur des bureaux internationaux du cabinet à Pékin, Hong Kong, New York, Paris et Singapour.

Au fil des années, Me Mendell a conseillé des transactions majeures, notamment en conseillant Abitibi-Consolidated dans sa fusion avec Bowater en 2007. L’avocat a aussi représenté la multinationale australienne Amcor dans son acquisition de 95 usines d'emballage de Rio Tinto situées dans plus de 30 pays.

« Peter était un avocat exceptionnel, un collègue estimé et un membre très apprécié de notre cabinet », rend hommage le cabinet Davies, en soulignant Me Mendell a accompli des mandats qui ont franchi les frontières de plus de 90 pays. « Tout au long de sa carrière remarquable, il a gagné le respect et l’admiration de ses clients, de ses collègues et de générations d’avocats et d’avocates de Davies grâce à son dévouement et son engagement indéfectible envers l’excellence. »

Davies salue aussi « sa chaleur humaine, sa générosité et sa bienveillance, lui qui s'investissait sans compter dans sa communauté ».

Me Peter Mendell avait joué un rôle de mentor pour plusieurs avocats.

Peter Mendell a siégé aux conseils d’administration du Théâtre de Lac-Brome et de PROCURE. Il s’était impliqué au sein de ConCuerda.

Passionné par les arts, il a créé le Prix Peter Mendell de la Fondation Jeunesses Musicales Canada, qui récompense l’excellence des jeunes instrumentistes à cordes.

Les hommages sont nombreux sur la page de l’avis de décès.

L’ancien premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, relate sa relation avec le défunt: « Peter Mendell est devenu mon ami dès les premières heures de mon arrivée chez Davies Ward Phillips & Vineberg. Il m’a accueilli sans réserve, plein de sollicitude et m’a encouragé de toutes les manières en ce moment crucial de mon retour à l’exercice du droit. Nos relations n’ont cessé par la suite de s’affirmer dans l’ouverture et la fraternité. Nous avons en effet entretenu, lui et moi, durant ces dernières 25 années, un dialogue qui m’a fait connaître et admirer ses qualités de camaraderie inspirante. »

Lucien Bouchard souligne la personnalité de Me Mendell: « Voyageur infatigable, passionné en tout, humaniste et musicien dans l’âme, Peter irradiait la délicatesse et la générosité du cœur. Nous regretterons tous cet homme intelligent et cultivé qui a consacré son talent et son inépuisable énergie à une profession qu’il a chérie et honorée par son intégrité et son professionnalisme. »

Me Robert Issenman se souvient de sa collaboration avec Me Mendell au sein de Davies. « Ce qui distinguait Peter, ce n'était pas seulement ses compétences professionnelles exceptionnelles, mais aussi son humanité remarquable. Il possédait une énergie débordante, un enthousiasme contagieux pour la vie et une curiosité sincère pour les gens. Peu importe à quel point il était occupé, il semblait toujours avoir le temps de s’enquérir de votre travail, de votre famille, de vos centres d’intérêt et de vos aspirations. Il donnait aux gens le sentiment d’être vus, valorisés et intégrés. Ces qualités faisaient de Peter un associé gérant extraordinaire et un leader naturel. Il ne dirigeait pas uniquement par l’autorité, mais par sa chaleur, ses encouragements et une confiance inébranlable en ceux qui l’entouraient. Son influence sur le cabinet et sur tant de carrières s’étendait bien au-delà de la pratique du droit. »

De son côté, Jay Gupta, avocat au ministère fédéral de la Justice, témoigne: « J’ai eu le rare privilège d’avoir Peter pour mentor, d’abord en tant que jeune avocat chez Davies, puis pendant de nombreuses années par la suite. Ce qui rendait cette relation encore plus spéciale, c’était notre amour commun pour la musique. Certains de mes plus beaux souvenirs sont ceux où nous étions assis chez lui, écoutant ensemble des quatuors à cordes de Mozart ou des premières œuvres de Beethoven. »

Peter Mendell laisse un souvenir exceptionnel à celle qui fut son assistante durant quatre décennies.« Je compte parmi les chanceux qui ont eu le privilège de travailler aux côtés de Peter dès le début de sa carrière d'avocat, pendant plus de 40 ans en tant qu'assistante. Peter était un homme d'une grande intelligence, chaleureux, bienveillant et toujours prêt à encourager les autres, avec un sens de l'humour à toute épreuve. Il m'a donné la force de surmonter les moments les plus difficiles de ma vie et m'a accueilli comme un membre de sa famille, ce dont je lui serai éternellement reconnaissant », salue Suzanne Desjardins.

Peter Mendell laisse dans le deuil son épouse, ses deux enfants et ses petits-enfants.