Deux élues à la vice-présidence du Barreau du Québec

Deux avocates accèdent à la vice-présidence du conseil d’administration du Barreau du Québec.



Caroline Gagnon (source : Autosphere) et Mylène Lemieux-Ayotte (source : LinkedIn)

Le Barreau du Québec a annoncé l’élection de Me Caroline Gagnon et de Me Mylène Lemieux-Ayotte aux deux postes de vice-présidentes de son conseil d’administration.

Membre du conseil d’administration du Barreau de Québec depuis 2017 et du conseil de discipline du Barreau du Québec depuis 2016, Me Caroline Gagnon a occupé la fonction de bâtonnière du Barreau de Québec de septembre 2020 à février 2023.

Avocate chez Jurisolutions Champlain, elle exerce principalement en droit civil, en droit commercial et en droit professionnel.

Détentrice d’un MBA, elle agit régulièrement auprès du milieu des affaires. Elle est également médiatrice accréditée en matière civile et commerciale, notamment à la division des petites créances de la Cour du Québec.

De son côté, Me Mylène Lemieux-Ayotte est conseillère juridique chez Cisco. Avant de se joindre à l’entreprise, elle a pratiqué chez Gowling, où elle œuvrait en litige commercial et en droit des médias.