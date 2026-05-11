Deux élus au Barreau au terme d’une course disputée

Les membres du Barreau ont choisi leurs nouveaux administrateurs. Qui sont-ils?

François Lavigne-Massicotte - source : Barreau du Québec

Deux sièges au Conseil d’administration du Barreau du Québec étaient en jeu lors du scrutin électronique clos le 8 mai dernier à 16 h.

Une course à trois très serrée opposait Me Alexandre Paris, Me François Lavigne-Massicotte et Me Ada Wittenberger.

Ce sont finalement Me Lavigne-Massicotte et Me Wittenberger qui ont été élus administrateurs pour un mandat de deux ans, avec respectivement 33,66 % et 37,32 % des voix, tandis que Me Paris a terminé avec 28,60 % des suffrages.

François Lavigne-Massicotte

Membre du Barreau du Québec depuis 2018, Me Lavigne-Massicotte a orienté sa pratique au croisement du droit, de la gouvernance et de la protection du public.

Basé à Montréal et actuellement en détachement de son poste à l’Autorité des marchés financiers, il agit comme conseiller au sein du Secrétariat général de l’International Organization of Securities Commissions (IOSCO).

Ada Wittenberger - source : Barreau du Québec

Dans ce rôle, il participe à l’élaboration de standards internationaux en matière de réglementation financière, notamment sur l’intelligence artificielle, les cryptoactifs, les marchés secondaires et l’éducation financière.

« Dans l’objectif ultime de protéger le public, je contribue ainsi au développement de standards internationaux dans le domaine financier », souligne-t-il.

Il est diplômé en droit de l’Université de Montréal.

Ada Wittenberger

Me Ada Wittenberger exerce au sein du cabinet Clyde & Co, où elle concentre sa pratique en litige civil et commercial.

Son champ de pratique porte principalement sur la responsabilité professionnelle, la responsabilité des administrateurs et dirigeants, de même que sur les dossiers en assurance spécialisée.

Me Wittenberger a obtenu son baccalauréat en droit à l’UQAM. Elle a également un Juris Doctor en common law nord-américaine de l’Université de Montréal.