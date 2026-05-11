Nouvelles

Deux élus au Barreau au terme d’une course disputée

Deux élus au Barreau au terme d’une course disputée
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-05-11 14:15:27

Commenter

Les membres du Barreau ont choisi leurs nouveaux administrateurs. Qui sont-ils?

François Lavigne-Massicotte - source : Barreau du Québec

Deux sièges au Conseil d’administration du Barreau du Québec étaient en jeu lors du scrutin électronique clos le 8 mai dernier à 16 h.

Une course à trois très serrée opposait Me Alexandre Paris, Me François Lavigne-Massicotte et Me Ada Wittenberger.

Ce sont finalement Me Lavigne-Massicotte et Me Wittenberger qui ont été élus administrateurs pour un mandat de deux ans, avec respectivement 33,66 % et 37,32 % des voix, tandis que Me Paris a terminé avec 28,60 % des suffrages.

François Lavigne-Massicotte

Membre du Barreau du Québec depuis 2018, Me Lavigne-Massicotte a orienté sa pratique au croisement du droit, de la gouvernance et de la protection du public.

Basé à Montréal et actuellement en détachement de son poste à l’Autorité des marchés financiers, il agit comme conseiller au sein du Secrétariat général de l’International Organization of Securities Commissions (IOSCO).


Ada Wittenberger - source : Barreau du Québec
Dans ce rôle, il participe à l’élaboration de standards internationaux en matière de réglementation financière, notamment sur l’intelligence artificielle, les cryptoactifs, les marchés secondaires et l’éducation financière.

« Dans l’objectif ultime de protéger le public, je contribue ainsi au développement de standards internationaux dans le domaine financier », souligne-t-il.

Il est diplômé en droit de l’Université de Montréal.

Ada Wittenberger

Me Ada Wittenberger exerce au sein du cabinet Clyde & Co, où elle concentre sa pratique en litige civil et commercial.

Son champ de pratique porte principalement sur la responsabilité professionnelle, la responsabilité des administrateurs et dirigeants, de même que sur les dossiers en assurance spécialisée.

Me Wittenberger a obtenu son baccalauréat en droit à l’UQAM. Elle a également un Juris Doctor en common law nord-américaine de l’Université de Montréal.

Partager cet article:

616
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Infractions pédosexuelles : nouvelles accusations contre un avocat de Montréal
2.
Deux élus au Barreau au terme d’une course disputée
3.
Coupable d’incitation à la haine contre les Juifs, un homme demande un nouveau procès
4.
Dégâts d’eau en copropriété : identifier un responsable ne suffit pas
5.
Action collective contre Alexa
EMPLOIS

EN VEDETTE