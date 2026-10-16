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Envie de vous engager? L’aide juridique recrute pour son CA

Envie de vous engager? L’aide juridique recrute pour son CA
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-10-16 10:30:07

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Le CCJM cherche trois nouveaux membres pour son conseil d’administration…

Le Centre communautaire juridique de Montréal (CCJM), qui regroupe les services de l’Aide juridique Montréal | Laval, est à la recherche de trois personnes pour joindre son conseil d’administration.

L’organisme souhaite accueillir des personnes dont l’expertise et l’engagement permettront d’enrichir les réflexions du conseil, dans un esprit de complémentarité et d’ancrage communautaire.

Les membres du conseil d’administration se réunissent de six à huit fois par année afin de veiller à une gouvernance responsable de l’organisation, d’orienter ses grandes priorités et de soutenir la direction générale dans l’amélioration de la performance organisationnelle et la mobilisation des équipes.


Par ailleurs, le CCJM souhaite diversifier les profils au sein de son conseil. Les candidatures de juristes, de personnes issues du milieu communautaire et de gestionnaires sont notamment recherchées.

Les personnes intéressées peuvent transmettre leur curriculum vitæ par courriel à cpaille@ccjm.qc.ca.

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