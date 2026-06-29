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Et si vous vous impliquiez à l’ABC-Québec?

Et si vous vous impliquiez à l’ABC-Québec?
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-06-29 10:30:26

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L'organisation lance son recrutement et invite ses membres à joindre les comités exécutifs de ses différentes sections.

L’Association du Barreau canadien – Division du Québec (ABC-Québec) lance sa période de recrutement pour les comités exécutifs de ses différentes sections.

En s'engageant au sein de ces comités, les bénévoles contribuent activement à l'évolution de la profession. Ils analysent les nouvelles tendances, réfléchissent aux enjeux émergents, élaborent des outils et des ressources destinés aux membres, participent à différents comités et prennent part aux activités de formation ainsi qu'aux initiatives de représentation de l'Association.


L'ABC-Québec regroupe près de 2 000 membres issus de l'ensemble de la communauté juridique québécoise, dont des avocats et avocates, des juges, des notaires, des professeurs et professeures de droit ainsi que des étudiantes et étudiants en droit provenant des quatre coins de la province.

Pour déposer une candidature, c’est par ici.

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