La Cour d'appel prend la route de Roberval

Le plus haut tribunal du Québec siégera au Lac-Saint-Jean le 23 octobre. Deux appels criminels de la région sont au rôle.

La Cour d'appel du Québec quittera ses deux sièges, le temps d'une journée. Elle tiendra « exceptionnellement » des audiences au palais de justice de Roberval le 23 octobre, à compter de 9 h, a-t-elle annoncé par communiqué le 8 octobre.



Guy Gagnon, Suzanne Gagné et Myriam Lachance - source : Cour d'appel du Québec

Une formation de trois juges y entendra deux dossiers de droit criminel. Le public, les étudiants, les membres de la communauté juridique et les médias pourront y assister ; les portes ouvriront à 8 h. Après les audiences, les juges répondront aux questions du public sur le rôle et le fonctionnement de la Cour. Une rencontre avec les acteurs du milieu juridique de la région est aussi prévue.

Geneviève Cotnam - source : Cour d’appel du Québec

« Je suis très heureuse que la Cour renoue avec sa tradition de tenir des audiences à l'extérieur de Montréal et de Québec », déclare dans le communiqué la juge en chef du Québec, en poste depuis août . Le communiqué ne dit pas à quand remonte la dernière audience tenue en région.

Le communiqué ne nomme ni les juges ni les dossiers, mais le rôle d'audience publié par la Cour le fait. La formation prévue réunit les juges Guy Gagnon, Suzanne Gagné et Myriam Lachance. La juge Gagné coordonne le siège de Québec ; le juge Gagnon, natif d'Amos et ancien juge en chef de la Cour du Québec, est surnuméraire depuis 2023.





Les deux dossiers viennent de la région. Dans le premier, le ministère public conteste la peine imposée à Chicoutimi, en avril, dans une affaire d'agression sexuelle. Dans le second, un homme déclaré coupable d'introduction par effraction et de vol à Roberval, en mars, porte le verdict en appel. Trente minutes sont allouées à chacun.



Julien Boulianne et Sylvain Morissette - source : Cantin Boulianne Avocats

Le même procureur et le même cabinet se feront face deux fois. Me Sébastien Vallée représentera le Directeur des poursuites criminelles et pénales dans les deux dossiers. En défense, Me Julien Boulianne et Me Sylvain Morissette, du cabinet saguenéen Cantin Boulianne Avocats, plaideront chacun un dossier.

La Cour s'installera dans un bâtiment presque neuf : le palais de justice de Roberval a rouvert à l'été 2025, quatre ans après l'incendie qui avait détruit l'ancien.