Le Barreau du Québec lance un sommet inédit sur l’État de droit

43 % des Québécois disent avoir perdu confiance envers les institutions publiques. Le Barreau du Québec lance un sommet pour agir.

Le Barreau du Québec annonce la tenue du tout premierSommet québécois sur l’État de droit, les 8 et 9 septembre prochains au Palais des congrès de Montréal.

Marcel-Olivier Nadeau - source : LinkedIn

Sous le thème S’unir pour protéger notre État de droit, l’événement réunira quelque 750 participantes et participants issus des milieux juridique, politique, académique, communautaire et des affaires.

Cette initiative survient dans un contexte de recul de la confiance envers les institutions publiques. Selon un récent sondage Léger réalisé pour le Barreau du Québec, 43 % des Québécois estiment que leur confiance envers ces institutions a diminué au cours des dernières années, alors que seulement 4 % jugent qu’elle s’est améliorée.

L’étude révèle également que 66 % des répondants craignent une influence politique sur les décisions judiciaires et que 67 % se méfient des partis politiques.

« Les données nous obligent à nous arrêter. Lorsque la confiance envers les institutions s’effrite, c’est l’équilibre même de notre démocratie qui est en jeu », souligne le bâtonnier du Québec, Me Marcel-Olivier Nadeau.