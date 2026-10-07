Le JBM dévoile ses Leaders de demain

La relève juridique montréalaise est à l’honneur : le JBM vient de dévoiler les 40 finalistes de ses Leaders de demain. Voici les finalistes.

Le JBM a dévoilé les noms des 40 finalistes retenus dans les 10 catégories de son Gala Les leaders de demain, qui se tiendra le 11 novembre prochain au Plaza Centre-Ville, à Montréal.

L’événement, devenu un rendez-vous incontournable de la relève juridique montréalaise, soulignera cette année sa 20e édition.

Les candidatures ont été évaluées selon plusieurs critères, dont l’excellence académique et professionnelle, les réalisations marquantes, l’implication communautaire ainsi que la vision et les perspectives d’avenir des candidates et candidats.

Droit-inc vous présente les finalistes de cette 20e édition :

Pro bono et/ou implication sociale



Rona Khidri (source : LinkedIn), Marie-Laure Saliah-Linteau (source : Osler) et Gabrielle Thiboutot (source : LinkedIn)

Me Rona Khidri exerce principalement en droit criminel et pénal à Montréal et dans différentes régions du Québec.

Me Marie-Laure Saliah-Linteau pratique en litige chez Osler, où elle intervient notamment en litige commercial, actions collectives, droit administratif et protection des renseignements personnels.

Me Gabrielle Thiboutot pratique au sein du cabinet Bertrand, Deslauriers avocats en droit de l’immigration et accompagne notamment des personnes dans leurs démarches de résidence permanente, de parrainage et de protection des réfugiés.

Patricia Denis (source : LinkedIn), Daphnée Drouin (source : O’Reilly, André-Grégoire & Associés), Andréanne Martel (source : LinkedIn) et Jessica Provencher-Garand (source : Garand, Wood)



Me Patricia Denis exerce comme procureure aux poursuites criminelles et pénales au sein du Bureau des affaires de la jeunesse du DPCP.

Me Daphnée Drouin est une avocate mi’gmaq originaire de Gespeg, admise au Barreau du Québec en 2020. Avant sa carrière juridique, elle a travaillé pendant quatre ans en protection de la jeunesse au Nunavik, une expérience qui nourrit aujourd’hui sa pratique auprès des communautés autochtones.

Me Andréanne Martel est associée chez Caron Roberge et pratique en droit familial depuis son stage du Barreau.

Me Jessica Provencher-Garand est associée fondatrice de Garand, Wood, un cabinet montréalais consacré au droit de la famille. Elle s’est spécialisée dans les dossiers familiaux complexes, notamment ceux touchant le temps parental, la garde des enfants, la pension alimentaire et l’imputation de revenus.

Pratique en contentieux et/ou juriste de l’État

Axel Houëlche, Sarah-Ève Morin et Sabrina Roy (source : LinkedIn)

Me Axel Houëlche œuvre à HEC Montréal à titre de directeur adjoint des affaires juridiques et des instances. Titulaire d’un LL.M. et avocat, il évolue à l’intersection du droit, de la gouvernance institutionnelle et du milieu universitaire.

Me Sarah-Ève Morin agit comme conseillère juridique et gestionnaire commerciale chez AtkinsRéalis.

Me Sabrina Roy a rejoint Flinks à titre de conseillère juridique après avoir œuvré chez Raymond Chabot Grant Thornton en gouvernance de l’information et protection des renseignements personnels.

Antoine Gamache (source : BLG), Sajeda Hedaraly (source : McCarthy), Jean-Christophe Martel (source : Woods) et Quentin Montpetit (source : Osler)



Me Antoine Gamache est associé chez BLG et pratique principalement en litige civil et commercial ainsi qu’en actions collectives.

Me Sajeda Hedaraly pratique en litige civil, public et administratif au bureau montréalais de McCarthy Tétrault.

Me Jean-Christophe Martel est un avocat plaidant spécialisé en litiges commerciaux complexes, arbitrage international, actions collectives et droit constitutionnel. Il pratique au sein du cabinet Woods.

Me Quentin Montpetit pratique au sein du groupe litige du cabinet Osler à Montréal. Sa pratique porte notamment sur les différends civils et commerciaux complexes, avec une expérience touchant des secteurs comme la santé, les télécommunications, les services financiers, l’immobilier et les technologies.

Éliot Barberger (source : TCJ), Youcef Belrachid (source : Fasken), Alexis Hudon (source : McCarthy Tétrault), Sam Kennedy (source : Bennett Jones) et Melina Ramirez-Evrard (source : TCJ)



Me Éliot Barberger pratique en droit des affaires et en litige chez TCJ à Montréal.

Me Youcef Belrachid est avocat au sein du groupe de fiscalité de Fasken et intervient notamment en planification fiscale et en fiscalité des sociétés.

Me Alexis Hudon pratique au sein de McCarthy Tétrault dans le domaine du droit corporatif. Il évolue dans un environnement axé sur les transactions commerciales et les enjeux stratégiques auxquels sont confrontées les entreprises.

Me Sam Kennedy développe une pratique en droit des sociétés chez Bennett Jones axée notamment sur les fusions et acquisitions, les transactions commerciales, les marchés des capitaux et la gouvernance.

Me Melina Ramirez-Evrard pratique au sein de Therrien Couture Joli-Coeur dans le domaine du droit corporatif.



Alexander Grey (source : Yves Ménard Avocats) et Julie Harinen (source : LinkedIn)



Me Jade Coderre travaille comme procureure aux poursuites criminelles et pénales.

Me Sarah-Audrey Daigneault exerce comme procureure aux poursuites criminelles et pénales au Québec. Sa pratique s’inscrit dans le domaine du droit criminel et pénal, où elle représente l’État dans des procédures devant les tribunaux.

Me Alexander Grey pratique presque exclusivement en droit criminel, principalement à Montréal chez Ménard Daviault Grey.

Me Julie Harinen pratique en droit criminel et pénal. Elle représente des clients devant les cours municipales, la Cour du Québec, la Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec.

Amine Bakas (source : Gowling), Dardia Garcelle Joseph et Sarah Lauzon (source : LinkedIn)



Me Amine Bakas est directeur national des talents juridiques pour les groupes de pratiques spécialisées de Gowling WLG.

Me Dardia Garcelle Joseph est directrice adjointe de la Clinique juridique de Saint-Michel et avocate au sein de son comité consacré au profilage racial.

Me Sarah Lauzon évolue dans un parcours professionnel à la croisée du droit, du conseil et des affaires. Elle est associée aux activités de JuriGlobal, d’Apex Avocats et du Groupe Whitehall, où elle met son expertise juridique au service de différents environnements professionnels.

Félix Arsenault (source : LinkedIn), Nadim Fares (source : AENQ) et Amélie Soulez (source : RBD)



Me Félix Arsenault pratique à l’Aide juridique de Montréal. Depuis cet été, il exerce en tant que directeur par intérim au Bureau de Crémazie.

Me Nadim Fares exerce auprès de l’Association des employés du Nord québécois, où il intervient dans le domaine des relations de travail. Son parcours, récemment mis en lumière sur Droit-inc, combine ainsi pratique professionnelle, représentation des travailleurs et engagement au sein de la relève juridique.

Me Amélie Soulez est associée partenaire chez RBD Avocats et pratique principalement en droit du travail et de l’emploi.





Iara Griffith (source : Fasken), Ghiles Helli (source : Lavery) et Rémi Slama (source : Fasken)



Me Iara Griffith pratique au sein du groupe Vie privée et cybersécurité de Fasken à Montréal.

Me Ghiles Helli pratique chez Lavery dans les domaines de la cybersécurité, de la protection des renseignements et de la vie privée.

Me Rémi Slama est avocat au sein du groupe Droit des sociétés et droit commercial de Fasken.

Geneviève Gaudet (source : LCM), Amina Kebli, Yves Martineau et Cristina Rogov (source : LinkedIn),



Me Geneviève Gaudet pratique en litige civil et commercial chez LCM Avocats, où elle intervient également en droit public et administratif.

Me Amina Kebli pratique chez Novum Legal.

Me Yves Martineau pratique en droit de l’immigration au sein de Martineau & Mindicanu. Il accompagne notamment des personnes dans leurs démarches de résidence permanente, de citoyenneté et de réunification familiale.

Me Cristina Rogov pratique en droit de l’immigration chez Lex Mobilis.