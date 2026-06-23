McCarthy célèbre l’inclusion avec sa « Petite Fête Gay »

Comment le cabinet fait-il progresser l’équité, la diversité et l’inclusion auprès de ses équipes?

Alors que la saison de la Fierté bat son plein au Canada, McCarthy a organisé la « Petite Fête Gay » à son bureau de Toronto, un événement qui s’inscrit dans sa stratégie d’équité, de diversité et d’inclusion (ÉDI). L’initiative est notamment portée par l’associé montréalais Steeves Bujold, chef de l’inclusion du cabinet.





Premier président du Groupe d’action pour la fierté de McCarthy Tétrault, il a dirigé les initiatives nationales de diversité et d’inclusion destinées à la communauté 2SLGBTQ+. Il a également été le premier président de l’Association du Barreau canadien ayant un conjoint de même sexe, lors de son mandat de 2022 à 2023.

Steeves Bujold - source : McCarthy

« L’équité, la diversité et l’inclusion ne sont pas des idéaux abstraits : ce sont des engagements concrets qui guident la manière dont nous vivons, travaillons et collaborons avec les communautés qui nous entourent », souligne-t-il.

Le cabinet affirme avoir renforcé cette année plusieurs programmes de mentorat destinés aux étudiants issus de groupes sous-représentés, tout en poursuivant son soutien aux femmes et aux leaders des communautés 2ELGBTQ+.

À travers son initiative Priorité à l’inclusion, McCarthy Tétrault dit vouloir éduquer, responsabiliser, encourager et promouvoir les meilleures pratiques en matière d’ÉDI auprès de ses employés, de ses clients et de la profession juridique.

« L’inclusion est un processus et non un résultat », rappelle Steeves Bujold.