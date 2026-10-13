Nordik Spa : feu vert à l'action collective

La Cour supérieure autorise l'action collective pour agressions sexuelles contre le Nordik Spa Village Chelsea. Le spa ne s'y est pas opposé. Les avocats?



Jimmy Lambert, Benjamin Polifort et Philippe Brault - source : Lambert Avocats

L'action collective qui vise le Nordik Spa Village Chelsea pour des agressions sexuelles qui auraient été commises pendant des massages ira de l'avant. La Cour supérieure du Québec l'a autorisée le 2 octobre, rapportent Le Droit et plusieurs autres médias.

Le dossier est piloté par Lambert Avocats. Selon le Registre des actions collectives, Mes Philippe Brault, Benjamin Polifort et Jimmy Lambert agissent pour la demanderesse, désignée par les initiales A.B.

Le Nordik est représenté par Cain Lamarre : Mes Audrey Foisy et Charles Guay, du bureau de Sherbrooke, et Me Denis Cloutier, de Montréal.

Depuis le dépôt de la demande d'autorisation, en août 2025, 143 personnes ont communiqué avec le cabinet pour dire avoir été agressées sexuellement par un massothérapeute de l'établissement de l'Outaouais. La demande modifiée met en cause au moins 36 massothérapeutes différents, pour des gestes qui se seraient produits entre 2007 et 2026. Seul le spa est poursuivi.

La demanderesse tient le Nordik responsable des gestes de ses massothérapeutes, mais aussi de sa propre faute : ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir les abus ou les faire cesser. Selon la procédure, citée par Narcity, plusieurs personnes qui ont dénoncé leur agression « se sont simplement fait offrir une carte-cadeau par la défenderesse ». Le spa a pour sa part soutenu auprès de la demanderesse que le massothérapeute en cause était un travailleur autonome, et non un employé, ce qu'elle conteste.

Audrey Foisy, Charles Guay et Denis Cloutier - source : Cain Lamarre

Le Nordik ne s'est pas opposé à l'autorisation et s'en est remis à la décision du tribunal, toujours selon, qui attribue le jugement au juge

Le tribunal y note que les allégations « confirment l'existence d'un groupe important », rapporte Le Droit. Il laisse aussi la porte ouverte aux dommages punitifs réclamés en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne, en précisant qu'« il appartiendra au juge du fond de déterminer si cette conclusion doit être ultimement accueillie ». Aucun montant n'est chiffré à ce stade.

Dans une déclaration écrite transmise aux médias, le Nordik rappelle que le jugement « ne constitue pas une décision sur le fond des allégations » et qu'il fera valoir ses moyens de défense en temps utile. Aucune des allégations n'a été prouvée devant le tribunal.

Prochaine étape : le dépôt d'une demande introductive d'instance, d'ici trois mois, a indiqué Me Brault au Droit. Selon le quotidien, l'action devra être exercée dans le district de Gatineau.

Lambert Avocats multiplie les dossiers du genre : le cabinet montréalais a notamment déposé au printemps une demande d'action collective contre Québec et le syndicat des gardiens de prison.