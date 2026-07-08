Prix Paris-Montréal : à vos plaidoiries!
2026-07-08 10:40:47
Prêts à monter sur scène et à faire valoir vos talents d’orateur? Le JBM invite ses membres à participer au Prix Paris-Montréal.
Avis aux amateurs d'éloquence : le Jeune Barreau de Montréal (JBM) lance un appel à candidatures pour le Prix Paris-Montréal, un concours qui permet à ses membres de défendre leurs talents oratoires sur une scène internationale.
Les avocats et avocates intéressés sont invités à soumettre une plaidoirie vidéo de trois minutes sur l'un des deux thèmes proposés cette année :
- Le cône orange mérite-t-il sa propre fête nationale?
- Faut-il interdire les réunions qui auraient pu être un courriel?
La personne sélectionnée représentera le JBM lors du Prix Paris-Montréal de la Francophonie, qui se tiendra le 9 septembre 2026 à la Cour d'appel du Québec, dans le cadre des activités de la Rentrée judiciaire.
Les candidatures doivent être déposées d’ici le lundi 10 août à 17 h. Tous les détails concernant les modalités de participation sont disponibles ici.
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