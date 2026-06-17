Nouvelles

Projet de loi 25 : le Barreau sonne l’alarme sur l’indépendance judiciaire

Projet de loi 25 : le Barreau sonne l’alarme sur l’indépendance judiciaire
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-06-17 10:30:20

Commenter

L’Ordre accueille favorablement plusieurs dispositions du projet de loi 25 tout en réclamant le retrait de plusieurs mesures…

Source Droit-inc
Source Droit-inc

Le Barreau du Québec appuie l’objectif du projet de loi 25 visant à renforcer la confiance du public envers le système de justice, tout en proposant plusieurs ajustements.

Il accueille favorablement l’ajout de nouvelles sanctions graduées applicables aux juges, mais estime que le nouveau processus de traitement des plaintes comporte trop d’étapes et risque d’allonger inutilement les délais.

L’ordre s’oppose toutefois fermement aux modifications touchant la composition du Conseil de la magistrature. Il demande le retrait des dispositions qui augmenteraient le nombre de membres nommés par le gouvernement et qui confieraient à ce dernier le pouvoir de nommer le secrétaire du Conseil, invoquant des risques pour l’indépendance institutionnelle de la magistrature.

Le Barreau recommande également de retirer la mesure permettant la suspension d’un juge sans traitement. Selon lui, cette disposition contrevient au principe constitutionnel de sécurité financière des juges, une garantie essentielle à l’indépendance judiciaire.

Partager cet article:

563
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
L'identité de la juge en retard dans ses délibérés maintenant connue
2.
Tête-à-tête avec le nouveau leader du groupe droit des affaires de Lavery
3.
Coup de gueule d’un avocat contre le racisme systémique au SPVM
4.
Projet de loi 25 : le Barreau sonne l’alarme sur l’indépendance judiciaire
5.
De McCarthy à…
EMPLOIS

EN VEDETTE