Qui a reçu le Prix Cécile Prévost?

Le Barreau de Montréal rend hommage à un employé du Palais de justice pour son engagement remarquable au service de la justice.

Le Barreau de Montréal a remis cette année le Prix Cécile-Prévost à Giovanni Diamente, préposé à l’accueil au Palais de justice de Montréal.

« Sa candidature s’est démarquée par l’excellence et la constance de son travail, ainsi que par son engagement et son approche profondément humaine au cours des trente dernières années », souligne l’Ordre.

Rappelons que ce prix est décerné chaque année à des membres du personnel œuvrant au sein des tribunaux de l’île de Montréal.

Il vise à souligner le travail souvent discret, mais essentiel, de celles et ceux qui contribuent de manière significative à l’administration de la justice et à l’accès à la justice pour les justiciables montréalais.