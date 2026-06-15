Qui a séduit le jury du Rabat d’or?

Une avocate spécialisée en litige civil s’est illustrée lors de la plus récente édition du concours oratoire.

Rachel Lapointe - source : LinkedIn

Le traditionnel concours oratoire Le Rabat d’Or du Jeune Barreau de Québec s’est tenu le 10 juin dernier sous la présidence d’honneur de Lacoursière Avocats.

Pour cette édition 2026, quatre candidats ont relevé le défi de convaincre un jury prestigieux composé des honorables juges Jocelyn F. Rancourt, de la Cour d’appel, Marie-Hélène Montminy, de la Cour supérieure, et Josée Lemieux, de la Cour du Québec, ainsi que du bâtonnier du Barreau de Québec, Me Gabriel Bervin.

Les prestations de Mes Ariane Thériault, Kim Fortin et Rachel Lapointe, ainsi que de M. Louis-David Pinel, ont donné lieu à une compétition relevée, souligne le JBQ.

Au terme des délibérations, c’est Me Rachel Lapointe qui a remporté les grands honneurs de cette édition.

La lauréate exerce principalement en litige civil, en droit administratif et dans le domaine des droits fondamentaux au sein du cabinet Gaucher Ross.