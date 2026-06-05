Qui remportera le prochain Prix de la justice du Québec?

Un appel de candidatures vient d’être lancé par le ministère de la Justice du Québec…

Le ministère de la Justice du Québec lance l'appel de candidatures pour l'édition 2025 du Prix de la justice du Québec.

Cette distinction vise à souligner la contribution exceptionnelle d'une personne ayant contribué à rendre la justice plus accessible, plus humaine et de meilleure qualité.

Les organisations et les citoyens ont jusqu'au 30 septembre 2026 pour soumettre une candidature. Toute personne ayant, au cours de sa carrière ou dans le cadre d'une initiative ponctuelle, fait la promotion des valeurs d'universalité, d'accessibilité et de qualité de la justice est admissible.

La personne lauréate sera choisie par le ministre de la Justice et procureur général du Québec, sur recommandation d'un jury de cinq membres présidé par le ou la juge en chef du Québec.