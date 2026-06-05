Nouvelles

Qui remportera le prochain Prix de la justice du Québec?

Qui remportera le prochain Prix de la justice du Québec?
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-06-05 10:30:53

Commenter

Un appel de candidatures vient d’être lancé par le ministère de la Justice du Québec…

Le ministère de la Justice du Québec lance l'appel de candidatures pour l'édition 2025 du Prix de la justice du Québec.

Cette distinction vise à souligner la contribution exceptionnelle d'une personne ayant contribué à rendre la justice plus accessible, plus humaine et de meilleure qualité.


Les organisations et les citoyens ont jusqu'au 30 septembre 2026 pour soumettre une candidature. Toute personne ayant, au cours de sa carrière ou dans le cadre d'une initiative ponctuelle, fait la promotion des valeurs d'universalité, d'accessibilité et de qualité de la justice est admissible.

La personne lauréate sera choisie par le ministre de la Justice et procureur général du Québec, sur recommandation d'un jury de cinq membres présidé par le ou la juge en chef du Québec.

Partager cet article:

90
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Stikeman triomphe!
2.
Décès de trois avocats retraités
3.
Daniel Rochefort renonce à se battre pour son titre d'avocat
4.
Une avocate en litige
5.
Une juge retraitée s’explique devant le Conseil de la magistrature
EMPLOIS

EN VEDETTE