Qui sera le prochain lauréat du prix Louis-Philippe Pigeon?

Le JBQ ouvre les mises en candidature pour souligner la contribution remarquable de l'un de ses membres.

Le Jeune Barreau de Québec lance officiellement l'appel de candidatures pour l'édition 2026 du prix Louis-Philippe Pigeon.

Remis chaque année depuis 1989, ce prix souligne l'accomplissement d'un acte méritoire ou la contribution distinctive d'un membre du Jeune Barreau de Québec à la profession juridique ou à la société.

Les candidatures peuvent notamment mettre en lumière une implication sociale ou humanitaire, une contribution au développement ou à la vulgarisation du droit, une initiative favorisant l'accès à la justice, un projet de recherche ou encore un engagement remarquable envers la profession.

Les membres sont invités à soumettre leur propre candidature ou à proposer celle d'une consœur ou d'un confrère dont le parcours mérite d'être reconnu.