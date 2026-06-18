Recours collectifs contre les Sulpiciens et les Capucins

Deux recours collectifs ont été déposés contre des prêtres sulpiciens et contre des frères et pères capucins. Qui sont les avocats?



Marc Bellemare et Bruno Bellemare - source : Bellemare Avocats

Deux nouvelles actions collectives viennent d’être déposées à la Cour supérieure du district de Montréal contre les congrégations des prêtres de Saint-Sulpice et des frères et pères capucins.



Pilotées par les cabinets Bellemare Avocats (Mes Marc et Bruno Bellemare) et Lambert Avocats (Mes Jimmy Ernst Jr Laguë-Lambert, Philippe Brault, Benjamin W. Polifort et Loran-Antuan King), ces procédures visent à obtenir réparation pour des victimes d’agressions sexuelles qui auraient été commises par des membres de ces communautés religieuses.

Jimmy Lambert, Philippe Brault, Benjamin W. Polifort et Loran-Antuan King - source : Lambert Avocats

La première action collective s'appuie sur les témoignages de deux demandeurs qui auraient été victimes de violences sexuelles alors qu'ils étaient âgés d'environ 13 ans. Les faits reprochés incluent des attouchements, de la masturbation, des fellations et du harcèlement sexuel.

Le document cible spécifiquement les agissements du père Maurice Chaput, qui auraient eu lieu au Collège André-Grasset en 1960, ainsi que ceux du père Maurice Lajoie au Collège de Montréal en 1982.

La congrégation des Sulpiciens étant historiquement très impliquée dans les réseaux scolaire et religieux des régions de Montréal et d'Oka, le recours vise les agressions qui auraient pu survenir dans plusieurs établissements, notamment à ces endroits :

Collège de Montréal

Grand Séminaire de Montréal / Domaine du Fort de la Montagne

Collège André-Grasset (ancien Externat classique Saint-Sulpice)

Séminaire de Saint-Sulpice

Basilique et paroisse Notre-Dame de Montréal

Presbytère d’Oka / Mission du Lac-des-Deux-Montagnes / paroisse de l’Annonciation

Chapelles Notre-Dame-de-Lourdes et Notre-Dame-de-Bonsecours

Maison Jean-Jacques Olier / La Procure des œuvres sulpiciennes

Le recours contre les frères et pères Capucins

La seconde procédure concerne les pères et frères de la congrégation des Capucins, très présente dans plusieurs régions du Québec (Cap-Rouge, Québec, Montréal, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent et Saguenay–Lac-Saint-Jean).

Ce recours est porté par trois demandeurs. Deux d'entre eux allèguent avoir été agressés alors qu'ils officiaient comme servants de messe. Les membres de la congrégation visés par ces allégations sont :

Les pères Roger Larose et Raymond Tremblay (à l’église Saint-Charles-de-Limoilou, à partir de 1983)

et (à l’église Saint-Charles-de-Limoilou, à partir de 1983) Le père Yves Leclerc (à l’église de Pointe-à-la-Croix, en Gaspésie)

(à l’église de Pointe-à-la-Croix, en Gaspésie) Le frère Raphaël Guiol (au Monastère de Cacouna, en 1967)

Les établissements cités dans ce recours couvrent un large territoire provincial :

Capitale-Nationale : Séminaire Saint-François et Fraternité Saint-Laurent (Cap-Rouge), Paroisse Saint-Charles-de-Limoilou (Québec), Séminaire Saint-Augustin

Séminaire Saint-François et Fraternité Saint-Laurent (Cap-Rouge), Paroisse Saint-Charles-de-Limoilou (Québec), Séminaire Saint-Augustin Montréal : Maison provinciale des Capucins, Sanctuaire de la Réparation au Sacré-Cœur

Maison provinciale des Capucins, Sanctuaire de la Réparation au Sacré-Cœur Gaspésie : Mission Sainte-Anne de Ristigouche (secteur Pointe-à-la-Croix / Ristigouche)

Mission Sainte-Anne de Ristigouche (secteur Pointe-à-la-Croix / Ristigouche) Bas-Saint-Laurent : Noviciat de Cacouna

Noviciat de Cacouna Saguenay–Lac-Saint-Jean : Ermitage Saint-Antoine (Lac-Bouchette)

Avis aux membres potentiels

Les cabinets responsables du dossier invitent toute personne ayant été victime de faits similaires au sein de ces institutions ou par des membres de ces congrégations à se manifester afin d'obtenir réparation. Les inscriptions se font de manière confidentielle auprès de Bellemare Avocats, directement en ligne ou par téléphone au (418) 681-1227.