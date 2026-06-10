Six ans de pénitencier pour un ex-notaire

Un ancien notaire ira bien en prison, après une condamnation pour leurre informatique sur 272 adolescentes.



Guillaume Corriveau - source : Radio-Canada

L'ex-notaire Guillaume Corriveau a écopé d'une peine de six ans de pénitencier. La décision a été rendue au palais de justice de Sherbrooke lundi matin.

« Cette peine est sérieuse, voire sévère, particulièrement pour une personne qui se retrouve pour une première fois devant notre lumière », a indiqué la juge Hélène Fabi devant les parents de l'accusé.

En août dernier, Corriveau avait été déclaré coupable de 59 chefs d’accusation de leurre informatique sur 272 adolescentes. Il avait été arrêté en novembre 2020.

Pour la procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Carol-Anne Perreault, cette peine envoie un message clair. « Les tribunaux seront sévères à l’égard de ce genre d’infractions. On veut montrer que la prunelle de la société, ce sont les enfants, et on veut les protéger comme il se doit », a-t-elle affirmé à la sortie de la salle d'audience.



L’accusé avait créé de faux comptes sur Snapchat et Facebook en utilisant les photos d’un jeune garçon, afin de se faire passer pour un adolescent de 16 ans. Sous cette identité, il entrait en contact avec de jeunes filles âgées de 12 à 17 ans.

« Dans le cadre de l’enquête, 30 victimes ont été interrogées par les enquêteurs », a indiqué la juge Hélène Fabi. Aucune victime n’est venue témoigner lors de l’audience sur la peine. Malgré tout, la procureure espère que le jugement leur apportera un certain réconfort. « Pour toutes les victimes, j’espère que ça leur montre que oui, le processus judiciaire peut être long, mais qu’à la fin, la justice a été rendue », a déclaré Me Perreault.

La défense réclamait une peine de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité, assortie d’une probation de trois ans. La procureure aux poursuites criminelles et pénales demandait plutôt une peine totale de huit ans d’incarcération. Le tribunal a finalement tranché en imposant une peine de six ans.

En plus de sa peine d’emprisonnement, Guillaume Corriveau sera inscrit au registre national des délinquants sexuels pendant 20 ans.