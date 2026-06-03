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Toujours plus haut, le marché juridique américain

Toujours plus haut, le marché juridique américain
Didier Bert

Didier Bert

2026-06-03 10:30:07

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Les grands cabinets d'avocats américains ont connu un premier trimestre faste, à la grande surprise des observateurs.

Après une excellente année 2025, il paraissait peu probable que le marché juridique américain connaisse une année 2026 aussi belle.

Pourtant, les premiers chiffres montrent que la croissance se poursuit, et au moins aussi solidement que l'an passé, selon des données publiées par Wells Fargo.

Les revenus des grands cabinets d'avocats américains ont augmenté de 13,1 % au premier trimestre de l'année 2026. Ce taux de croissance se compare avantageusement avec celui observé pour la même période l'an passé, qui n’était « que » de 11,3 %.


Cette année, la croissance est stimulée par les taux de facturation des cabinets, qui ont connu une augmentation de 11,4 %.

De plus, la demande de services juridiques est en hausse de 4,5 %, soit presque trois fois plus que l'an passé.

Les cabinets ont aussi augmenté leurs effectifs, le nombre d'avocats connaissant une hausse de 3,3 % au premier trimestre.

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