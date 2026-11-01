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Un ex-fantassin lance son cabinet

Un ex-fantassin lance son cabinet
Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2026-11-02 08:30:31

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Moins d’un an après son assermentation, un avocat au parcours hors norme a décidé de voler de ses propres ailes...


Simon Primeau-Belanger - source : LinkedIn

Ancien soldat de l’infanterie devenu avocat d’affaires, Me Simon Primeau-Bélanger vient de fonder Prime légal, Avocats d’affaires, un cabinet de Québec destiné aux entrepreneurs, aux travailleurs autonomes et aux PME.

L’avocat, dont Droit-inc avait raconté le parcours en mai dernier, exerce au sein de son nouveau cabinet depuis la fin d’octobre. Il dit vouloir « rendre l’avocat d’affaires accessible aux entrepreneurs » en les accompagnant du démarrage de leur entreprise jusqu’au règlement de leurs différends.

Le cabinet offre notamment ses services en incorporation, en contrats commerciaux, en conventions entre actionnaires, en achat et vente d’entreprises ainsi qu’en litige civil et commercial. Me Primeau-Bélanger promet à ses clients « un avocat qui répond, des délais clairs et des honoraires prévisibles », avec un suivi régulier de leurs dossiers.


Assermenté en décembre 2025, l’avocat a fait sa première année de pratique chez Saraïlis avocats, en litige commercial et en droit des affaires. Pendant cette année, il a notamment mené un procès de bout en bout, jusqu’aux plaidoiries. Me Primeau-Bélanger affirme garder un excellent souvenir de ce cabinet où il a fait ses premières armes.

« Lancer mon propre cabinet était la suite logique de mon parcours », explique l’avocat, qui dit avoir une affinité particulière pour les contrats, qu’il s’agisse de les analyser, de les rédiger ou de les négocier.

Selon lui, ses sept ans dans les Forces armées canadiennes lui seront utiles dans cette nouvelle aventure. « L’armée m’a appris la rigueur, le sang-froid et la loyauté envers ceux qu’on sert. Ce sont les mêmes qualités qu’un entrepreneur attend de son avocat », souligne-t-il.

Prime légal reçoit ses clients sur rendez-vous dans la région de Québec et offre aussi ses services à distance partout dans la province.

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