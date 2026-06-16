Une avocate distinguée

Une avocate reçoit un prix pour sa contribution exceptionnelle à la société québécoise.



Alessandra Devulsky - source : UdeM

Le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre le racisme, Lionel Carman, a récompensé une avocate d’exception.

Me Alessandra Devulsky a reçu le prix Pour un Québec sans racisme 2026, dans la catégorie « Personne » décerné par le gouvernement du Québec.

Ce prix souligne l'apport exceptionnel d'une personne à la lutte contre le racisme dans la société québécoise.

Me Devulsky est conseillère au Bureau du respect de la personne de l'Université de Montréal et de HEC Montréal. Elle est professeure au programme de maîtrise et de doctorat du département des sciences juridiques de l’UQAM.

L’avocate est directrice juridique à temps partiel de l’Instituto Luiz Gama de São Paulo au Brésil. Cette association oeuvre à la promotion des Droits de l'Homme, en particulier de la population noire.

Me Alessandra Devulsky est aussi membre experte du Comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies à titre de représentante de l'Amérique latine et des Caraïbes.

Elle fait de la lutte contre le racisme la vocation centrale de sa vie professionnelle et citoyenne, à la fois dans la recherche et sur le terrain. Sa pratique est enracinée dans les réalités des communautés racisées au Québec et ailleurs.

Me Devulsky est l’auteure de l'ouvrage « Le colorisme. Métissage, nuances de couleur de peau et discriminations », publié en 2023.

Originaire du Brésil, elle y est devenue avocate, avant de venir au Québec où elle mène des recherches soutenues par le Conseil de recherches en sciences humaines.