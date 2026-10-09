Une avocate qui a du mérite

Le Barreau de Longueuil a décerné son Prix du Mérite 2026. Qui est l'heureuse récipiendaire?



Caroline Rhéaume - source : LinkedIn

Une avocate fiscaliste voit son parcours professionnel être récompensé par son barreau régional.

Le Barreau de Longueuil a attribué son Prix du Mérite à Me Caroline Rhéaume, avocate fiscaliste et présidente de Fortunae International.

« Praticienne chevronnée en droit fiscal et auteure de best-sellers, Me Rhéaume s'illustre par son expertise remarquable, sa rigueur exemplaire et son engagement indéfectible envers la profession », salue le Barreau de Longueuil. « Elle incarne avec passion les plus hautes valeurs de notre communauté juridique. Son parcours, marqué par la transmission du savoir, l'excellence de sa pratique et son dévouement auprès de ses collègues, fait d'elle une source d'inspiration pour l'ensemble du Barreau. »

Admise au Barreau en 1987, Me Caroline Rhéaume a travaillé pour de grands cabinets en fiscalité canadienne et internationale des particuliers et en gestion de patrimoine.

L’avocate a lancé. son propre cabinet en 2011. Elle conseille les familles en affaires ou ayant une situation fiscale complexe, les familles voulant protéger les biens qui seront transmis aux générations futures et celles voulant mettre en place un Bureau familial. Elle conseille également les professionnels, les clients fortunés, les individus qui ont des actifs à l’étranger et certains athlètes.

Me Rhéaume a été professeure à HEC Montréal. Elle est écrivaine et conférencière. Elle a rédigé des ouvrages de référence, notamment l’Utilisation des fiducies en planification fiscale et financière.