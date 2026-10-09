Nouvelles

Une avocate qui a du mérite

Une avocate qui a du mérite
Didier Bert

Didier Bert

2026-10-09 10:30:51

Commenter

Le Barreau de Longueuil a décerné son Prix du Mérite 2026. Qui est l'heureuse récipiendaire?


Caroline Rhéaume - source : LinkedIn

Une avocate fiscaliste voit son parcours professionnel être récompensé par son barreau régional.

Le Barreau de Longueuil a attribué son Prix du Mérite à Me Caroline Rhéaume, avocate fiscaliste et présidente de Fortunae International.

« Praticienne chevronnée en droit fiscal et auteure de best-sellers, Me Rhéaume s'illustre par son expertise remarquable, sa rigueur exemplaire et son engagement indéfectible envers la profession », salue le Barreau de Longueuil. « Elle incarne avec passion les plus hautes valeurs de notre communauté juridique. Son parcours, marqué par la transmission du savoir, l'excellence de sa pratique et son dévouement auprès de ses collègues, fait d'elle une source d'inspiration pour l'ensemble du Barreau. »


Admise au Barreau en 1987, Me Caroline Rhéaume a travaillé pour de grands cabinets en fiscalité canadienne et internationale des particuliers et en gestion de patrimoine.

L’avocate a lancé. son propre cabinet en 2011. Elle conseille les familles en affaires ou ayant une situation fiscale complexe, les familles voulant protéger les biens qui seront transmis aux générations futures et celles voulant mettre en place un Bureau familial. Elle conseille également les professionnels, les clients fortunés, les individus qui ont des actifs à l’étranger et certains athlètes.

Me Rhéaume a été professeure à HEC Montréal. Elle est écrivaine et conférencière. Elle a rédigé des ouvrages de référence, notamment l’Utilisation des fiducies en planification fiscale et financière.

Partager cet article:

807
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Deux nouveaux boss pour accélérer la transformation de Cain Lamarre
2.
Une nouvelle équipe pour faire rayonner le droit des affaires
3.
Thomson Reuters entraîne sa propre IA juridique
4.
La CAQ échoue à faire tomber la poursuite de Claude Surprenant
5.
Les cabinets font parler d’eux
EMPLOIS

EN VEDETTE