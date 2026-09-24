Une firme change les règles de la relation d’affaires juridique

Recrutement de talents supérieurs, mais aussi développement, fusion, vente et acquisition simplifiés. Une firme bien connue innove en proposant deux services adaptés au marché juridique actuel.







Danielle Montpetit - source : Groupe Montpetit

Depuis 40 ans, le Groupe Montpetit s’est taillé une place de choix dans le paysage juridique grâce à son excellence en recrutement spécialisé et à sa fine compréhension du domaine des affaires.

Conscients de cette réputation, de plus en plus de cabinets d’avocats et d’études notariales approchaient déjà la présidente et cheffe de la direction Danielle Montpetit pour aller au-delà du recrutement de talents. À tel point, d’ailleurs, que la firme a officiellement démarré l’an dernier un département dédié à la mise en relation d’affaires (MER).

« Nous ne serions pas restés au sommet de notre art aussi longtemps sans nous adapter aux changements économiques et sociétaux qu’a connus le Québec, indique Mme Montpetit. Nous avons toujours évolué au même rythme que notre milieu, et nous le faisons une nouvelle fois en proposant des options répondant aux besoins de l’heure. »

Freddy Bui - source : Groupe Montpetit

En quoi consiste au juste ce nouveau service, mené par Mme Montpetit et Me Freddy Bui, un avocat qui pratiquait auparavant en droit des affaires, ainsi qu’en droit de l’immigration et de la mobilité internationale? « Nous mettons en relation les bureaux qui veulent se développer, soit en en achetant d’autres, en réalisant des fusions ou en acquérant des achalandages, et des bureaux qui souhaitent vendre leurs actifs à des repreneurs fiables, capables d’assurer la continuité de l’entreprise sans ternir leur nom », explique Me Bui.

À une époque où le monde des affaires juridiques se repositionne pour faire face aux changements économiques, ainsi qu’au départ de la génération des Baby-Boomers à la retraite, le savoir-faire du Groupe Montpetit en relations d’affaires est précieux.

Avec la plus grande confidentialité – la firme ne rentre même pas les données associées à sa MER dans sa banque, Me Bui et Mme Montpetit mènent leurs dossiers de façon, une fois encore, très personnalisée. « Puisque chaque situation est différente, nous analysons tous les paramètres (équipe, expertise, tarification, philosophie), et nous travaillons sur la compatibilité de tous ces critères avec ceux d’une autre entreprise. C’est un travail discret, mais avec de grands impacts », précise Me Bui.

Le recrutement sur-mesure

La mise en relations d’affaires n’est pas le seul service innovant du Groupe Montpetit. Au sein d’un marché de l’emploi devenu très concurrentiel, savoir comment aller chercher les meilleurs talents juridiques, d’une part, et les entreprises dans lesquelles ils s’épanouiront, de l’autre, demande de l’expérience, du flair et un certain doigté.

« Soumettre des CV à ses clients, ce n’est plus suffisant. Le recrutement doit être ultra personnalisé », explique Mme Montpetit. Effectivement, les cabinets et études confient souvent à sa firme le soin de dénicher des talents dans des spécialités précises. Mais il arrive aussi que des candidats très qualifiés ayant du mal à trouver un poste à leur niveau contactent la firme pour trouver leur prochain défi professionnel.

« Les uns comme les autres savent que nous avons l’équipe, les outils et les contacts dont ils ont besoin pour atteindre leur objectif. Nous savons à quelles portes cogner et comment convaincre nos interlocuteurs », poursuit la présidente, qui a même facilité la création de postes qui n’étaient pas prévus pour des profils exceptionnels comme celui de Madame la Bâtonnière du Québec, Me Catherine Claveau, aujourd’hui associée chez Latitude Management.

Finalement, qu’il s’agisse de recrutement sur-mesure ou de mise en relations d’affaires, le Groupe Montpetit continue à innover sans perdre son identité. « Depuis 40 ans, notre mission est demeurée la même : aider nos clients. Alors pourquoi ne pas le faire de plusieurs manières, puisque nous disposons de tout le nécessaire pour y parvenir ? », conclut Mme Montpetit.