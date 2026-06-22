Une première juge en chef adjointe à la réconciliation

Une nouvelle fonction, unique au Canada : Juge en chef adjointe à la réconciliation...



La juge en chef adjointe à la réconciliation, Jerilee Ryle, occupe la fonction de juge à la Cour provinciale depuis l'an passé - source : Radio-Canada (Alexia Boyer)

La juge de la Cour provinciale du Manitoba Jerilee Ryle est désormais juge en chef adjointe à la réconciliation. Cette nouvelle fonction, unique au Canada, vise à impliquer davantage les Premières Nations dans le fonctionnement des tribunaux.

La juge Ryle est une Anishinabe originaire de la Première Nation du lac Saint-Martin, dans la région d'Entre-les-Lacs. Elle a prêté serment en tant que juge à la Cour provinciale en mai 2025, après une carrière d’avocate de la défense et de la Couronne.

Le chemin qui nous attend ne sera pas toujours facile, mais il est indispensable, assure Jerilee Ryle.

J’aborde cette fonction avec une compréhension claire de l’histoire dans laquelle nous nous inscrivons, au sein d’un système qui, depuis des générations, a causé un préjudice considérable aux peuples autochtones. Dans le même temps, je suis fermement convaincue de la responsabilité qui nous incombe à tous de faire mieux et d’aller de l’avant de la bonne manière, a déclaré Jerilee Ryle, qui prendra ses fonctions de juge en chef adjointe à la réconciliation le 2 juillet prochain.

Un rôle novateur

En tant que juge en chef adjointe à la réconciliation, Jerilee Ryle aura désormais pour mandat de renforcer les relations avec les nations autochtones, veiller à ce que les points de vue autochtones soient pris en compte dans l'administration des tribunaux, et favoriser une évolution significative et durable de la manière dont la justice est rendue au Manitoba, a indiqué le ministre de la Justice, Matt Wiebe.

Pour ce faire, la juge en chef adjointe à la réconciliation devra, par exemple, établir des liens avec les chefs des Premières Nations dans le but d’établir une communication étroite entre les Premières Nations et la Cour, a expliqué la juge en chef adjointe Lee Ann Martin. Comme la fonction de juge en chef adjointe à la réconciliation est nouvelle, elle sera développée en équipe au fur et à mesure, a ajouté Mme Martin.

Aller plus loin dans la réconciliation

La création d’une fonction de juge en chef adjointe à la réconciliation vient renforcer la stratégie de réconciliation mise en place par la Cour provinciale il y a une dizaine d’années, a affirmé la juge Martin. On a renouvelé ce plan stratégique l’année dernière pour faire un effort plus poussé pour faire avancer la réconciliation, a-t-elle spécifié.

« Le concept de tribunal restera toujours une structure coloniale », souligne Ryan Rolston, juge en chef de la Cour provinciale.

Ryan Rolston, a quant à lui souligné que les tribunaux doivent évoluer pour créer un lien de confiance avec les Premières Nations, malgré leur fonctionnement intrinsèquement colonial. Pour faire avancer le processus de réconciliation, les tribunaux doivent engager les Premières Nations, et être à l’écoute de ce qu’elles souhaitent comme processus, selon la juge en chef adjointe Lee Ann Martin. Cette démarche impliquerait de faire les choses autrement, par exemple avec des cercles de détermination de la peine, a-t-elle illustré.