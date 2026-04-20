Le mensonge invisible au bas des documents juridiques

Au bas de chaque mémoire, contrat ou requête, un seul nom apparaît : celui de l'avocat. Mais en est-il le seul auteur?

Ces documents contiennent une illusion qu'on accepte sans y penser.

Pourquoi? Parce que derrière le nom de l’avocat signataire se trouvent des adjointes juridiques[1], des parajuristes et d'innombrables autres professionnels dont le travail permet littéralement à la pratique du droit de fonctionner. Pourtant, leur contribution reste invisible au bas des documents. Et parfois, dans la culture des cabinets…

La Semaine des professionnelles et professionnels de l'administration (du 20 au 26 avril 2026) est par conséquent une belle occasion de reconnaître vraiment leur travail et de mieux le concevoir.

Comprendre une contribution intangible

Les adjointes juridiques occupent un rôle que les descriptions de poste réussissent difficilement à définir. Elles connaissent les règles de procédure, les détails tactiques des dossiers, les engagements pris. Elles connaissent surtout leur avocat ; sa façon de travailler, ce qui le stresse, ce qui l'aide quand la pression monte.

Ce ne sont pas des assistantes. Ce sont des stabilisatrices.

Des gardiennes de la mémoire institutionnelle, des points d'ancrage dans un univers où tout change constamment.

Les parajuristes, pour leur part, jouent un rôle complémentaire : recherche juridique, gestion de la preuve, préparation des procédures, vérification diligente. Mais au-delà de ces tâches, ils organisent le travail de façon à ce que l'avocat puisse se concentrer sur l'analyse, la stratégie et la relation client.

Quand l'organisation sauve un dossier

Prenons pour exemple Anne-Marie, une adjointe juridique dans un grand cabinet avec plus de 30 années d'expérience.



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Un jour, une équipe de six avocats travaille à la rédaction d'un mémoire dans une cause d'envergure. Des juristes extrêmement brillants, mais plongés dans un chaos organisationnel complet : versions multiples, arguments dispersés, échéances serrées.

Au milieu de ce tumulte, Anne-Marie organise cette équipe comme une cheffe d'orchestre. Elle redistribue les tâches, rappelle les échéances, fusionne les versions, transforme un fouillis monumental en un document cohérent et puissant.

Quelques heures plus tard, le mémoire atterrit chez Lafortune pour la mise en page et le dépôt.

Maintenant que ce dossier est sur les rails, que se passera-t-il ensuite? Combien de fois entendrons-nous parler de cette cause exceptionnelle? Et combien de fois Anne-Marie sera-t-elle mentionnée quand on racontera cette histoire? Bref, combien de fois sa contribution sera-t-elle explicitement reconnue?

Probablement jamais.

Ce genre de scène se produit bien plus souvent qu'on ne l'imagine. Et précisément parce qu'elle est quotidienne, elle devient invisible.

C'est comme l'air qu'on respire : on ne le voit que quand il manque.

Ce qui distingue réellement les cabinets

Les cabinets qui fonctionnent vraiment bien ne le font pas grâce à leur prestige ou à leur taille, mais surtout par la façon dont les avocats organisent le travail AVEC leurs collaborateurs.

Quand une adjointe a réellement un siège à la table, quand son expertise est écoutée et valorisée, le cabinet devient plus efficace. Les erreurs diminuent. On gagne en productivité. Les délais sont respectés. Les clients voient la différence.

La vraie reconnaissance n'est donc pas celle qui se traduit par un simple « merci » lors d'une semaine spéciale.

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C'est celle qui affirme : « Votre jugement compte, vos idées nous intéressent, vous avez une influence positive ici ».

Quand cela arrive, tout change : la confiance s'installe, la communication s'améliore, on collabore au lieu de simplement répartir des tâches.

À l'inverse, quand un avocat submergé « lance » simplement une tâche en espérant que tout va s'arranger, il ne confie pas une mission. Il transfère sa panique. Et c'est l'adjointe qui s'en va.





Le signal silencieux : le roulement de personnel

Au Québec, le taux moyen de roulement du personnel s'établit à 24 %[2]. Dans les cabinets d'avocats, ce phénomène est amplifié, surtout pour le personnel administratif. Quand le roulement est élevé, ce n'est jamais un accident. C'est le signal d'une organisation où le travail invisible devient épuisant, les processus fastidieux, la reconnaissance moins présente.

55 % des employés ont peu d’attachement envers leur employeur et quitteraient en raison de l'absence de possibilités de développement professionnel[3]. Les premières années d'embauche sont décisives ; c'est le moment où les parajuristes et adjointes décident s’ils restent.

À l'inverse, ceux qui restent longtemps ne sont pas juste loyaux. Ce sont des gens qui se sentent véritablement utiles dans une équipe qui les valorise, à l’écoute de leur expertise et de leur avis.

C'est là que la confiance se construit. Et c’est à cette condition qu’elle fidélise les professionnels.

15 minutes. Ou peut-être plus?

La Semaine des professionnelles et professionnels de l'administration peut être l'occasion d'un geste simple : prendre 15 minutes pour s'asseoir avec ses collaborateurs et leur dire, précisément, ce qui change votre quotidien grâce à leur travail.



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On peut par exemple leur demander : « Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ton travail soit plus facile ? Comment aimerais-tu que tes idées soient écoutées? »

Ces conversations touchent et impactent plus qu'on ne le pense.

Aller plus loin serait... wow!

Proposez au comité de direction, selon l’expérience dont ils disposent, de donner aux professionnels un siège aux tables de décision pertinentes. Repensez ensemble comment les processus du cabinet pourraient mieux fonctionner. Parce que personne ne les connaît mieux qu’eux.

Et si vous faites cela, vous allez découvrir que ces professionnels ne sont pas simplement « en soutien ». Ce sont des gestionnaires du travail invisible, des stratèges des processus, de précieux complices qui rendent votre pratique non seulement possible, mais meilleure.

Peut-être méritent-ils de ne plus être invisibles?



Entre le 20 et le 26 avril, à l'occasion de la Semaine des professionnelles et professionnels de l'administration, Lafortune Formation vous donne la chance de souligner le travail de vos collaborateurs. Mentionnez-les sur nos réseaux Facebook ou LinkedIn, sous une des publications quotidiennes qui les représente le mieux. Ils auront une chance de remporter 500 dollars de formation gratuite et 2 cartes cadeaux de relaxation au spa.

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Sur l’auteur

Pierre Olivier Lapointe

Pierre-Olivier Lapointe est président du Groupe Lafortune et œuvre depuis plus de 25 ans au cœur de la préparation de dossiers judiciaires. Il porte un regard pratique et humain sur les transformations de la pratique juridique, entre rigueur procédurale, organisation du travail et innovation.

Notes :

[1] Dans ce texte, le féminin est parfois employé pour refléter la réalité d'une profession encore majoritairement féminine, tout en incluant évidemment les professionnels qui l'exercent au masculin.

[2] Ordre des conseillers en ressources humaines du Québec, Baromètre RH (données 2023-2024).

[3] Solertia, Enquête sur la rémunération globale au Québec, 2024.