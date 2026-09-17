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Le Wi-Fi public des palais ferme à 19 h, un autre réseau prend le relais

Le Wi-Fi public des palais ferme à 19 h, un autre réseau prend le relais

Thomas Vernier

2026-09-18 09:30:01

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Le réseau sans fil public des palais de justice sera limité à la plage de 8 h à 19 h. Un réseau caché, réservé aux avocats, reste disponible.

« Le réseau sans fil public accessible dans les palais de justice sera désormais disponible uniquement de 8 h à 19 h », indique un avis de la Direction régionale des services de justice de Montréal, diffusé mercredi par le Barreau de Montréal.

Ceux qui préparent leurs dossiers au palais en début de soirée ne sont pas laissés sans rien. L'avis leur signale l'existence du réseau Wi-Fi WMJQEXT : « Il s'agit d'un réseau caché dont l'accès est réservé à certaines clientèles externes autorisées. » Une procédure d'accès et d'utilisation est disponible par l'entremise du Barreau.


Le sans-fil dans les palais de justice n'a pas toujours été un acquis. Son déploiement était encore en cours à Montréal et à Québec en 2014, en même temps qu'on annonçait la consultation des rôles d'audience sur téléphone.

Douze ans plus tard, l'infrastructure numérique du système de justice reste un chantier : le programme Lexius, qui doit la moderniser, a été reporté à 2029.

L'avis ne donne aucun motif à la réduction des heures.

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