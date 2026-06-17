Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 17 juin
L'équipe Droit-Inc
2026-06-17 12:00:00
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Responsable de la conformité (avocat.e/notaire) – Pratiques professionnelles, gestion des risques et protection des renseignements personnels – Robinson Sheppard Shapiro, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en droit familial – Verreau Dufresne Avocats, Lévis (Télétravail)
- Avocat.e en droit du travail – Verreau Dufresne Avocats, Québec (Télétravail)
Offres en vedette
- Avocat.e - enquêteur.rice - banque (100 % télétravail) – Groupe Montpetit, Montréal (Télétravail)
- Directeur.rice des enquêtes et syndic du Barreau du Québec – Barreau du Québec, Montréal (Présentiel)
- Conseiller.ère juridique d’expérience – droit commercial & litige – Groupe Montpetit, Longueuil (Présentiel)
Autres offres d'emploi
- Avocat.e litige (1-3 ans d'expérience) - à partir de 100k par année | Litigation Attorney (1-3 years of experience) - from 100k per year – Eidelmann Avocat Inc, Montréal (Hybride)
- Parajuriste & Technicienne Légale / Paralegal & Legal Technician – Université Bishop's, Sherbrooke (Présentiel)
- Juriste / Legal Counsel – Université Bishop's, Sherbrooke (Présentiel)
- Avocat.e et/ou notaire entrepreneur.e en droit immobilier commercial – Delegatus, Montréal
- Conseiller.èrejuridique, 3-5 ans – Power Sustainable – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Adjoint.e juridique - litige - hybride – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Avocat.e – Office municipal d'habitation de Montréal, Montréal (Hybride)
- Procureur.e - Cour municipale – Ville De Terrebonne, Terrebonne (Présentiel)
- Avocat.e, droit immobilier – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e, droit bancaire et financement – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Adjoint.e juridique – Gaggino Avocats, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e – Alepin Gauthier Avocats et Notaires Inc., Québec (Présentiel)
- Commis à la gestion de documents – services internes – cabinet d'avocats – Montréal – UMAN Recrutement, Montréal (Présentiel)
- Adjoint.e juridique en droit des affaires – LJT Avocats, Montréal (Présentiel)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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