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Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 17 juin

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 17 juin

L'équipe Droit-Inc

2026-06-17 12:00:00

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Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.


Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Responsable de la conformité (avocat.e/notaire) – Pratiques professionnelles, gestion des risques et protection des renseignements personnelsRobinson Sheppard Shapiro, Montréal (Hybride)
  2. Avocat.e en droit familialVerreau Dufresne Avocats, Lévis (Télétravail)
  3. Avocat.e en droit du travailVerreau Dufresne Avocats, Québec (Télétravail)

Offres en vedette

  1. Avocat.e - enquêteur.rice - banque (100 % télétravail)Groupe Montpetit, Montréal (Télétravail)
  2. Directeur.rice des enquêtes et syndic du Barreau du QuébecBarreau du Québec, Montréal (Présentiel)
  3. Conseiller.ère juridique d’expérience – droit commercial & litigeGroupe Montpetit, Longueuil (Présentiel)

Autres offres d'emploi

  1. Avocat.e litige (1-3 ans d'expérience) - à partir de 100k par année | Litigation Attorney (1-3 years of experience) - from 100k per yearEidelmann Avocat Inc, Montréal (Hybride)
  2. Parajuriste & Technicienne Légale / Paralegal & Legal TechnicianUniversité Bishop's, Sherbrooke (Présentiel)
  3. Juriste / Legal CounselUniversité Bishop's, Sherbrooke (Présentiel)
  4. Avocat.e et/ou notaire entrepreneur.e en droit immobilier commercialDelegatus, Montréal
  5. Conseiller.èrejuridique, 3-5 ans – Power SustainableZSA, Montréal (Présentiel)
  6. Adjoint.e juridique - litige - hybrideUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  7. Avocat.eOffice municipal d'habitation de Montréal, Montréal (Hybride)
  8. Procureur.e - Cour municipaleVille De Terrebonne, Terrebonne (Présentiel)
  9. Avocat.e, droit immobilierZSA, Montréal (Présentiel)
  10. Avocat.e, droit bancaire et financementZSA, Montréal (Présentiel)
  11. Adjoint.e juridiqueGaggino Avocats, Montréal (Présentiel)
  12. Avocat.eAlepin Gauthier Avocats et Notaires Inc., Québec (Présentiel)
  13. Commis à la gestion de documents – services internes – cabinet d'avocats – MontréalUMAN Recrutement, Montréal (Présentiel)
  14. Adjoint.e juridique en droit des affairesLJT Avocats, Montréal (Présentiel)

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

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