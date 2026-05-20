Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 20 mai
L'équipe Droit-Inc
2026-05-20 12:00:22
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Conseiller.ère juridique (baux commerciaux) – Groupe Petra, Montréal (Hybride)
Offres en vedette
- Conseiller.ère juridique en droit immobilier (litige) – Groupe Petra, Montréal (Hybride)
- Avocats.es - litige civil et commercial – PFD Avocats, Mont-Royal (Télétravail)
- Avocat.e en litige civil et commercial – Totem Recrutement Inc., Gatineau (Hybride)
- Avocat.e en droit municipal, environnement et litige civil – SIMARD BOIVIN LEMIEUX S.E.N.C.R.L., Alma (Hybride)
Autres offres d'emploi
- Avocat.e - Droit de la santé et de la sécurité au travail – CIUSSSCN, Québec
- Avocat.e / CRHA – Prévention et résolution de conflits en milieu de travail – Employeur confidentiel, Montréal (Présentiel)
- Conseiller(ère) juridique principal(e) – Targray, Kirkland (Télétravail)
- Directeur.rice, Service des affaires juridiques – Ville De Gatineau, Gatineau (Hybride)
- Adjoint.e juridique - litige – hybride - salaire jusqu'à 85 000 $ par anné – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Secrétaire juridique – Beneva, Montréal (Hybride)
- Avocat.e plaideur.se – Beneva, Montréal (Hybride)
- Avocat.e plaideur.se – Beneva, Montréal (Hybride)
- Avocat.e - Greffier.ère adjoint.e – Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, Québec (Hybride)
- Conseiller.ère juridique - Droit de la construction – TCI+, Laval (Hybride)
- Conseiller.ère juridique, *contrat de 15 mois* - Les Ponts Jacques Cartier et Champlain – ZSA, Longueuil (Hybride)
- Avocat.e en litige civil et commercial – Totem Recrutement Inc., Gatineau (Hybride)
- Avocat.e en droit municipal, environnement et litige civil – SIMARD BOIVIN LEMIEUX S.E.N.C.R.L., Alma (Hybride)
- Conseiller.ère expert.e relations avec les régulateurs – Beneva, Montréal (Hybride)
- Avocat.e junior ou intermédiaire - droit corporatif – Employeur confidentiel, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e juridique - profil de direction - temporaire 15 mois - Ville de Québec – UMAN Recrutement, Québec (Hybride)
- Adjoint.e juridique – profil de direction - droit des affaires – Ville de Québec – UMAN Recrutement, Québec (Hybride)
- Technicien.ne juridique - litige – bilingue - salaire jusqu'à 70 000 $ par année – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e juridique - Litige civil, commercial ou fiscal – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e juridique intermédiaire ou sénior.e - Droit de la famille - salaire jusqu'à 75 000 $ par année – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Notaire – droit commercial et litige immobilier - Ville de Québec – Employeur confidentiel, Québec (Présentiel)
- Conseiller.ère juridique – Polytechnique Montréal, Montréal (Hybride)
- Chargé.e juridique - Dossiers TAL – Westgate Capital, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e fiscaliste - Ville de Trois-Rivières – Employeur confidentiel, Trois-Rivières (Présentiel)
- Avocat.e junior ou intermédiaire - droit corporatif – Employeur confidentiel, Montréal (Hybride)
- Avocat(e) – Brossard Gagné avocats inc., Bromont (Hybride)
- Avocat.e - Litige civil (5 ans et plus) – Ksa Avocats + Notaires, Québec (Hybride)
- Direction - Service des affaires corporatives, juridiques et des communications – Centre De Services Scolaire Des Affluents, Repentigny (Hybride)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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