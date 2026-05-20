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Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 20 mai

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 20 mai

L'équipe Droit-Inc

2026-05-20 12:00:22

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Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.


Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Conseiller.ère juridique (baux commerciaux)Groupe Petra, Montréal (Hybride)

Offres en vedette

  1. Conseiller.ère juridique en droit immobilier (litige)Groupe Petra, Montréal (Hybride)
  2. Avocats.es - litige civil et commercialPFD Avocats, Mont-Royal (Télétravail)
  3. Avocat.e en litige civil et commercialTotem Recrutement Inc., Gatineau (Hybride)
  4. Avocat.e en droit municipal, environnement et litige civilSIMARD BOIVIN LEMIEUX S.E.N.C.R.L., Alma (Hybride)

Autres offres d'emploi

  1. Avocat.e - Droit de la santé et de la sécurité au travailCIUSSSCN, Québec
  2. Avocat.e / CRHA – Prévention et résolution de conflits en milieu de travailEmployeur confidentiel, Montréal (Présentiel)
  3. Conseiller(ère) juridique principal(e)Targray, Kirkland (Télétravail)
  4. Directeur.rice, Service des affaires juridiquesVille De Gatineau, Gatineau (Hybride)
  5. Adjoint.e juridique - litige – hybride - salaire jusqu'à 85 000 $ par annéUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  6. Secrétaire juridiqueBeneva, Montréal (Hybride)
  7. Avocat.e plaideur.seBeneva, Montréal (Hybride)
  8. Avocat.e plaideur.seBeneva, Montréal (Hybride)
  9. Avocat.e - Greffier.ère adjoint.eVille de Sainte-Agathe-des-Monts, Québec (Hybride)
  10. Conseiller.ère juridique - Droit de la constructionTCI+, Laval (Hybride)
  11. Conseiller.ère juridique, *contrat de 15 mois* - Les Ponts Jacques Cartier et ChamplainZSA, Longueuil (Hybride)
  12. Avocat.e en litige civil et commercialTotem Recrutement Inc., Gatineau (Hybride)
  13. Avocat.e en droit municipal, environnement et litige civilSIMARD BOIVIN LEMIEUX S.E.N.C.R.L., Alma (Hybride)
  14. Conseiller.ère expert.e relations avec les régulateursBeneva, Montréal (Hybride)
  15. Avocat.e junior ou intermédiaire - droit corporatifEmployeur confidentiel, Montréal (Hybride)
  16. Adjoint.e juridique - profil de direction - temporaire 15 mois - Ville de QuébecUMAN Recrutement, Québec (Hybride)
  17. Adjoint.e juridique – profil de direction - droit des affaires – Ville de QuébecUMAN Recrutement, Québec (Hybride)
  18. Technicien.ne juridique - litige – bilingue - salaire jusqu'à 70 000 $ par annéeUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  19. Adjoint.e juridique - Litige civil, commercial ou fiscalUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  20. Adjoint.e juridique intermédiaire ou sénior.e - Droit de la famille - salaire jusqu'à 75 000 $ par annéeUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  21. Notaire – droit commercial et litige immobilier - Ville de QuébecEmployeur confidentiel, Québec (Présentiel)
  22. Conseiller.ère juridiquePolytechnique Montréal, Montréal (Hybride)
  23. Chargé.e juridique - Dossiers TALWestgate Capital, Montréal (Présentiel)
  24. Avocat.e fiscaliste - Ville de Trois-RivièresEmployeur confidentiel, Trois-Rivières (Présentiel)
  25. Avocat.e junior ou intermédiaire - droit corporatifEmployeur confidentiel, Montréal (Hybride)
  26. Avocat(e)Brossard Gagné avocats inc., Bromont (Hybride)
  27. Avocat.e - Litige civil (5 ans et plus)Ksa Avocats + Notaires, Québec (Hybride)
  28. Direction - Service des affaires corporatives, juridiques et des communicationsCentre De Services Scolaire Des Affluents, Repentigny (Hybride)

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

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