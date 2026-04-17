Dans les coulisses du milieu juridique : conférences, engagement et leadership

Comme chaque semaine, Droit-inc fait le tour des dernières actualités de vos cabinets…

Lavery

Catherine Neault du cabinet Lavery a récemment participé à la 99e édition des Cours de perfectionnement du notariat, où elle est intervenue en qualité de panéliste sur le thème « Talents, attentes sociales et efficience : comment tout concilier ».

BCF

Le cabinet BCF a pris part au Sommet du repreneuriat 2026, organisé par Repreneuriat Québec qui a rassemblé près de 700 acteurs économiques autour d’un enjeu clé : assurer la relève des entreprises québécoises dans un contexte de transition générationnelle sans précédent.

« Chez BCF, nous étions fieres de prendre part à cet événement mobilisateur portant sur les défis et les occasions liés au repreneuriat. Si le Québec veut préserver et faire croître son tissu entrepreneurial, il doit activer tous ses leviers. Parmi ceux-ci, la place des femmes en repreneuriat s’impose comme stratégique ».

Cain Lamarre

Cain Lamarre se dit heureux de soutenir la santé psychologique, le mieux-être et la performance durable en milieu de travail en étant partenaire du Colloque Élan Santé 2026 de Brio PAE / EAP.

Me Martin Brunet y présentera la conférence « Les accommodements raisonnables : savoir quand, comment et jusqu’où aller ».





Stein Monast

Le 9 avril dernier, l’équipe de Stein Monast à participer au Gala-bénéfice de Les Violons du Roy et La Chapelle de Québec, un événement marquant au profit d’un pilier culturel de la ville.

Ce gala musical vise à soutenir la mission des Violons du Roy en contribuant au rayonnement durable de la musique et des artistes d’ici.

De Grandpré Chait

Mardi dernier avait lieu la 19e édition de la Conférence annuelle en droit de la construction du cabinet De Grandpré Chait.

« Un événement qui a permis d’outiller les participant.e.s face aux enjeux clés du secteur, incluant notamment l’hypothèque légale, les réclamations et les récentes évolutions en droit de la construction, notamment en intelligence artificielle ».