Campus

Costa Rica, sport et droit international : quoi de neuf dans les facultés?

Costa Rica, sport et droit international : quoi de neuf dans les facultés?
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-06-05 13:15:38

Commenter

Comme chaque semaine, Droit-inc vous fait un récapitulatif des dernières actualités des facultés…

Université de Sherbrooke

Source : Université de Sherbrooke

Sport’Aide et la Clinique de médiation de l’Université de Sherbrooke ont confirmé un partenariat significatif dans l’objectif d’unir leurs forces respectives et d’ainsi renforcer la prévention et la gestion des conflits dans les milieux du sport, du loisir et du plein air québécois.

Grâce à cette collaboration, les organisations, leurs membres et toutes les personnes participantes auront accès rapidement et gratuitement à des médiatrices et médiateurs en formation, supervisés par des expertes et experts, pour tenter une démarche de médiation structurée.


Source : Université de Montréal
Université de Montréal


Du 5 au 21 mai dernier, 26 étudiantes et un étudiant ont participé à une école d’été exceptionnelle au Costa Rica, sous la supervision de la professeure Konstantia Koutouki.

Organisé en collaboration avec la Universidad de Costa Rica (UCR), ce programme a offert une immersion à la fois académique et culturelle des plus enrichissantes, souligne la faculté.



Université Laval

Fannie Lafontaine - source : Université Laval

Alors que la guerre au Soudan entre dans sa quatrième année, des étudiantes et étudiants de première année de la Faculté de droit de l’Université Laval se sont penchés sur l’un des conflits les plus graves - et les plus négligés - de la scène internationale.

Dans le cadre du cours DRT-1009 Droit international public de la professeure Fannie Lafontaine, ils ont pris part à une simulation académique d’envergure inspirée des pratiques diplomatiques des Nations Unies: le Groupe de travail international sur la justice et la responsabilité au Soudan - Conférence de Québec.

Partager cet article:

235
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
« On joue la comédie » : la Clinique juridique du Barreau manque de vrais clients
2.
Stage du Barreau : cabinets, tribunaux et institutions, qui va où?
3.
Vices cachés, constructeurs et promoteurs : l’étendue de la responsabilité
4.
Action collective contre les Eudistes, les Œuvres Eudistes et l’Externat Saint-Jean-Eudes
5.
Dans les bureaux cette semaine
EMPLOIS

EN VEDETTE