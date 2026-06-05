Costa Rica, sport et droit international : quoi de neuf dans les facultés?

Comme chaque semaine, Droit-inc vous fait un récapitulatif des dernières actualités des facultés…

Université de Sherbrooke

Source : Université de Sherbrooke

Sport’Aide et la Clinique de médiation de l’Université de Sherbrooke ont confirmé un partenariat significatif dans l’objectif d’unir leurs forces respectives et d’ainsi renforcer la prévention et la gestion des conflits dans les milieux du sport, du loisir et du plein air québécois.

Grâce à cette collaboration, les organisations, leurs membres et toutes les personnes participantes auront accès rapidement et gratuitement à des médiatrices et médiateurs en formation, supervisés par des expertes et experts, pour tenter une démarche de médiation structurée.

Source : Université de Montréal



Du 5 au 21 mai dernier, 26 étudiantes et un étudiant ont participé à une école d’été exceptionnelle au Costa Rica, sous la supervision de la professeure Konstantia Koutouki.

Organisé en collaboration avec la Universidad de Costa Rica (UCR), ce programme a offert une immersion à la fois académique et culturelle des plus enrichissantes, souligne la faculté.









Université Laval

Fannie Lafontaine - source : Université Laval

Alors que la guerre au Soudan entre dans sa quatrième année, des étudiantes et étudiants de première année de la Faculté de droit de l’Université Laval se sont penchés sur l’un des conflits les plus graves - et les plus négligés - de la scène internationale.

Dans le cadre du cours DRT-1009 Droit international public de la professeure Fannie Lafontaine, ils ont pris part à une simulation académique d’envergure inspirée des pratiques diplomatiques des Nations Unies: le Groupe de travail international sur la justice et la responsabilité au Soudan - Conférence de Québec.