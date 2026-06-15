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De Québec à Dakar : l’actualité des campus

De Québec à Dakar : l’actualité des campus
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-06-15 13:15:49

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Quoi de neuf dans vos facultés? Comme chaque semaine, on vous fait un récapitulatif des dernières actualités…

Louise Langevin - source : Université Laval

Université Laval

À l’occasion du 150e anniversaire de la plus haute instance judiciaire du pays, la série Façonner le Canada, du média RiverCast analyse les arrêts majeurs qui dictent notre quotidien.

Dans le huitième épisode, la professeure Louise Langevin retrace l’évolution du droit à l’avortement au Canada, de la criminalisation en 1869 jusqu’à la reconnaissance de l’autonomie procréative des femmes.

Jean-Frédéric Ménard, Marie-Hélène Dufour, Bertrand Lavoie et Stéphanie Roy - source : Université de Sherbrooke
Université de Sherbrooke


Le 1er juin dernier a marqué l’entrée en vigueur de l’agrégation de quatre membres du corps professoral de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke : le professeur Jean-Frédéric Ménard, la professeure Marie-Hélène Dufour, le professeur Bertrand Lavoie et la professeure Stéphanie Roy.





Université de Montréal

Source : Université de Montréal

Du 9 au 23 mai, 24 étudiantes et étudiants ont eu l’occasion de prendre part à un séjour d’études immersif à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, accompagnés du professeur Vincent Gautrais et d’Aminata Bal, adjointe à la doyenne.

Pendant ces deux semaines, les participantes et participants ont approfondi leur compréhension du droit sénégalais à travers une variété de thématiques — dont le droit de la famille, du travail, pénal, constitutionnel et environnemental — grâce à des interventions stimulantes de professeures et professeurs éminents.

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