La rentrée bat son plein dans les facultés de droit

Nouvelle année universitaire, nouvelles initiatives : voici ce qui se passe dans vos campus.



Source : Université de Sherbrooke

Université de Sherbrooke

Le 17 août dernier, la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke a accueilli les quelque 395 étudiantes et étudiants de sa nouvelle cohorte du baccalauréat en droit.

« Riche en découvertes et en échanges, cette journée d’accueil leur a permis de se familiariser avec la Faculté, de découvrir les ressources mises à leur disposition et de rencontrer les personnes qui les accompagneront tout au long de leur parcours universitaire ».

Charles Breton-Demeule - source : Université de Montréal

La Faculté de droit de l’UdeM accueille dans ses rangs Charles Breton-Demeule, spécialisé en droit administratif et en droit municipal.

Charles Breton-Demeule s’intéresse à la manière dont le droit appréhende le territoire comme objet juridique. «Le droit municipal et le droit de l’aménagement du territoire sont des disciplines qui ont été un peu oubliées dans les dernières années. Pourtant, les enjeux sont majeurs, et leur étude renvoie à toutes sortes de questions fondamentales, comme la légalité de l’action de l’État ou la participation citoyenne», souligne-t-il.









Université d’Ottawa

Source : Université d’Ottawa

À l’aube de l’année scolaire 2026-2027, l’Association des étudiantes et étudiants en droit civil d’Ottawa (AED) mise sur trois priorités : la présence, l’accessibilité et l’implication étudiante.

Parmi les nouveautés, l’association souhaite rendre ses communications bilingues lorsque possible afin de mieux rejoindre une population étudiante anglophone grandissante. L’AED entend également placer l’expérience étudiante au cœur de son mandat, notamment avec le retour des semaines de la santé mentale et de la diversité, ainsi qu’un tournoi de golf réunissant étudiants et professionnels du droit.

Une nouvelle série de balados sur le développement professionnel sera aussi lancée en collaboration avec FTX Radio.