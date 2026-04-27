Première édition d’un concours de plaidoirie : deux étudiantes se distinguent

L’Université d’Ottawa lance sa première édition du concours de plaidoirie Grey Casgrain s.e.n.c. – Julius H. Grey. Alors, qui a remporté le premier prix?

Anna-Maria El-Fata et Hadya Ouguedir - source : LinkedIn

Deux étudiantes de la Section de droit civil de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa se sont illustrées lors de la toute première édition du concours de plaidoirie Grey Casgrain s.e.n.c. – Julius H. Grey, remportant le premier prix : Hadya Ouguedir et Anna-Maria El-Fata.

La compétition portait sur une question d’actualité : peut-on interdire l’accès aux réseaux sociaux aux jeunes de moins de 16 ans?

« Entre la protection des mineurs, la liberté d’expression et les enjeux liés à la démocratie numérique, ce débat soulève des tensions juridiques essentielles et nous rappelle à quel point le droit doit constamment chercher l’équilibre », a souligné Hadya Ouguedir sur LinkedIn.

Les participantes ont eu l’occasion de plaider devant un jury composé de l’avocat Julius H. Grey (président du jury), de Me Athanassia Bitzakidis, des professeures Lili Dao et Vanessa MacDonnell, ainsi que de Me John A. Coleman.