Qui a remporté la Coupe de la magistrature en droit pénal?

Des étudiantes de l’Université Laval ont été récompensées pour leurs plaidoiries… Qui sont les heureuses gagnantes?





En haut : Gadir K, Maïla Morin et Maude Rivest (source : LinkedIn) - en bas - source : LinkedIn Rafaëlle Mongrain et Gadir K.

Le samedi 25 avril 2026 se tenait, au palais de justice de Québec, la 5e édition de la Coupe de la magistrature en droit pénal de l’Université Laval.

Cette activité phare vient clore le cours Tribunal-école : audition en appel (pénal), dirigé par Me Julien Grégoire. Inspirée du prestigieux concours Gale, la finale a opposé quatre étudiantes lors d’un appel fictif portant sur l’arrêt R. c. Wilson, 2025 CSC 32.

L’exercice s’est déroulé sous la présidence de l’honorable Sophie Lavallée, ainsi que de Maxime Roy et Thomas Jacques.

L’équipe composée de Rafaëlle Mongrain et Gadir K., représentant les appelants, a remporté les honneurs de cette édition.

La médaille des juges, décernée à la meilleure plaideuse, a été remise à Maïla Morin, dans le rôle des intimés (Wilson).

Enfin, le prix de la reconnaissance du professeur a été attribué à deux équipes pour leur persévérance tout au long de la session : Katheryne Leclerc et Maude Rivest, ainsi que Joanie Ruel et Jasmine Edmond.