McCarthy Tétrault s'offre l'exclusivité auprès des avocats d’entreprise de…

Le cabinet devient le seul cabinet d'avocats canadien à commanditer à l'échelle nationale une communauté privée de chefs des affaires juridiques…



Paula Pépin - source : GC Collectif

McCarthy Tétrault a annoncé le 3 septembre l'octroi d'une commandite nationale exclusive à GC Collectif (The GC Collective), une communauté privée accessible sur invitation seulement, destinée aux avocats généraux et chefs des affaires juridiques. Le cabinet devient ainsi le seul cabinet d'avocats canadien à agir comme commanditaire national de l'organisme.

Née d'une table ronde d'une dizaine d'avocats généraux à Vancouver en 2023, la communauté regroupe aujourd'hui plusieurs centaines de membres au pays et s'est implantée à Montréal en 2024. Sa fondatrice, Paula Pépin, est une ancienne première vice-présidente et chef des affaires juridiques de Hootsuite, formée à l'Université Laval et à l'École du Barreau, aujourd'hui coach de dirigeants établie à Vancouver. Son constat de départ : l'isolement du poste d'avocat général, qui peut toujours appeler un conseiller externe, mais rarement un pair.

Programmes de développement du leadership, apprentissage entre pairs, tables rondes, discussions confidentielles : la mission affichée est d'aider les responsables juridiques à renforcer leurs compétences en leadership, en affaires et en stratégie — celles-là mêmes que les directions juridiques réclament en priorité à leurs équipes.

Debra Finlay - source : McCarthy Tétrault

La commandite doit permettre d'élargir l'offre : formations avancées en leadership, activités de réseautage, programmes de leadership d'opinion et discussions animées avec les avocats et experts du cabinet partout au Canada.

« Le rôle des avocats généraux continue d'évoluer, tout comme les attentes à l'égard des responsables juridiques », explique Debra Finlay, associée principale en droit des affaires chez McCarthy Tétrault et responsable de la commandite. « Cette commandite témoigne de notre engagement à favoriser des liens significatifs, à partager nos connaissances et à aider les responsables juridiques à s'épanouir tout au long de leur carrière. »

« Nos organisations partagent la même détermination à favoriser le leadership, l'apprentissage et la création de communautés professionnelles solides », ajoute Paula Pépin.

L'entente illustre l'intérêt croissant des grands cabinets pour les communautés structurées de juristes d'entreprise — leurs clients de demain, ou d'aujourd'hui — au moment où l'on attend du bon avocat en entreprise qu'il soit d'abord un partenaire d'affaires.