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De Langlois à BCF

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Sonia Semere

Sonia Semere

2026-05-06 08:30:32

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Un avocat change de cap dans sa carrière… Qui est-il?


Gabriel Amyot - source : LinkedIn

Après avoir amorcé sa carrière chez Langlois, Me Gabriel Amyot se joint au cabinet BCF au sein de l’équipe de droit municipal, environnement et administratif.

« Je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance à Me Xavier Hamel et Me Sarto Veilleux pour leur accompagnement, leur confiance et la grande qualité de leurs conseils tout au long de ces dernières années », souligne l’avocat.

Dans le cadre de sa pratique, il accompagne ses clients dans des recours devant les tribunaux de droit commun ainsi que devant diverses instances administratives.


Me Amyot intervient notamment dans des dossiers liés à la contamination de terrains, aux servitudes, au zonage et à la conformité réglementaire.

Il assiste également ses clients dans la réalisation de projets de développement, en veillant au respect de leurs obligations légales, environnementales et administratives.

Me Amyot est titulaire d’un diplôme en droit de l’Université d’Ottawa.

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