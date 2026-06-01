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De Morency à McCarthy

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Sonia Semere

Sonia Semere

2026-06-02 08:30:34

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Un avocat en litige change de cap dans sa carrière. De qui s’agit-il?

Ibrahim Ahmed - source : LinkedIn

Me Ibrahim Ahmed amorce un nouveau chapitre de sa carrière en se joignant à McCarthy Tétrault, au sein de l’équipe de litige et résolution des différends à Montréal.

« J’ai hâte de contribuer à des dossiers complexes et d’élargir ma pratique au sein de cette équipe exceptionnelle », confie l’avocat.

Il pratiquait auparavant chez Morency, où il a effectué l’ensemble de son parcours professionnel, d’étudiant à avocat.


« J’y ai eu la chance de grandir comme étudiant, stagiaire et avocat, de travailler sur des dossiers marquants et surtout de côtoyer des collègues et des clients formidables », ajoute-t-il.

Me Ahmed est diplômé en droit de l’Université de Montréal.

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