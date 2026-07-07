Deux recrues chez Lane
2026-07-08 08:30:27
Le cabinet recrute deux nouvelles avocates. De qui s’agit-il?
Le cabinet Lane Avocats poursuit sa croissance en accueillant deux nouvelles avocates au sein de son équipe : Me Sonia Lemay-Naït et Me Geneviève Théorêt.
Sonia Lemay-Naït
Membre du Barreau depuis 2024, Me Lemay-Naït concentre sa pratique en litige civil, commercial et immobilier. Avant de rejoindre le cabinet, elle a complété son stage au contentieux de la Ville de Laval, où elle a ensuite pratiqué pendant près de deux ans.
Elle intègre désormais l’équipe de droit immobilier et de litige civil et commercial du cabinet.
Me Lemay-Naït a obtenu son diplôme en droit à l’Université d'Ottawa.
Geneviève Théorêt
De son côté, Me Geneviève Théorêt est membre du Barreau depuis 2008 et possède une vaste expérience en droit commercial et en droit des affaires. Elle se joint à l’équipe de droit des affaires de Lane Legal.
Son arrivée vise à soutenir la croissance continue de ce secteur et à renforcer l’accompagnement offert aux entrepreneurs et aux entreprises, notamment en matière de transactions et de réorganisations corporatives.
Elle a obtenu son diplôme en droit à l’Université du Québec à Montréal en 2006.
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