Deux recrues chez Lane

Le cabinet recrute deux nouvelles avocates. De qui s’agit-il?



Sonia Lemay-Naït - source : LANE

Le cabinet Lane Avocats poursuit sa croissance en accueillant deux nouvelles avocates au sein de son équipe : Me Sonia Lemay-Naït et Me Geneviève Théorêt.

Sonia Lemay-Naït

Membre du Barreau depuis 2024, Me Lemay-Naït concentre sa pratique en litige civil, commercial et immobilier. Avant de rejoindre le cabinet, elle a complété son stage au contentieux de la Ville de Laval, où elle a ensuite pratiqué pendant près de deux ans.

Elle intègre désormais l’équipe de droit immobilier et de litige civil et commercial du cabinet.

Me Lemay-Naït a obtenu son diplôme en droit à l’Université d'Ottawa.

Geneviève Théorêt - source : LANE

De son côté, Me Geneviève Théorêt est membre du Barreau depuis 2008 et possède une vaste expérience en droit commercial et en droit des affaires. Elle se joint à l’équipe de droit des affaires de Lane Legal.

Son arrivée vise à soutenir la croissance continue de ce secteur et à renforcer l’accompagnement offert aux entrepreneurs et aux entreprises, notamment en matière de transactions et de réorganisations corporatives.

Elle a obtenu son diplôme en droit à l’Université du Québec à Montréal en 2006.