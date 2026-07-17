D’ex-juge en chef à sélectionneur de sénateurs

Le gouvernement fédéral nomme un ancien juge en chef de la Cour supérieure du Québec à la présidence du comité consultatif sur les nominations au Sénat.



François Rolland - source : Langlois

C'est un ancien juge en chef bien connu au Québec qui est nommé à la présidence du comité chargé de recommander des candidats au Sénat.

Le gouvernement fédéral a en effet annoncé son intention de nommer François Rolland à la présidence du comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat.

François Rolland était déjà membre fédéral du comité consultatif depuis 2018.

Il a été juge en chef de la Cour supérieure de 2004 à 2015.

Depuis 2019, il est avocat-conseil, médiateur et arbitre au sein du cabinet Langlois.

Me Rolland a été magistrat pendant 19 ans, après avoir pratiqué pendant 21 ans comme avocat chez Fasken, où il était associé et responsable du secteur litige civil et commercial.

En tant que juge, il a présidé de nombreux procès dans tous les domaines du droit, en plus de nombreuses conférences de règlement à l’amiable, tant en matière civile, familiale que commerciale, ainsi que plusieurs conférences de facilitation en matière criminelle. Il a d’ailleurs contribué à la création de la Chambre des conférences de règlement à l’amiable et de la Chambre des recours collectifs.

Après sa retraite de la magistrature, Me Rolland a été nommé administrateur principal du Programme de remboursement volontaire, mis en place par le gouvernement du Québec en vertu de la Loi pour faciliter la récupération des sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics.

Admis au Barreau en 1975, François Rolland fait partie des membres fondateurs de l’Institut québécois de la réforme du droit et de la justice. Il est également commissaire à l’éthique pour le Barreau du Québec. Il a été le président du conseil d’administration d’Éducaloi.

Me Rolland a aussi été président de la division Québec de l’Association du Barreau Canadien (ABC).

L’ancien juge est expert en résidence à l'École nationale de l'administration publique (ÉNAP).

Créé en janvier 2016, le comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat est composé de trois membres fédéraux - un président et deux membres - et de deux membres de chaque province ou territoire où un poste au Sénat est à pourvoir.