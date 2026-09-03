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Un avocat assermenté

Un avocat assermenté
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-09-04 08:30:54

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Un cabinet accueille un nouvel avocat tout juste assermenté. Qui est-il?


Badr Belhad - source : LinkedIn

Me Badr Belhad rejoint Cain Lamarre au sein du groupe droit des affaires après y avoir effectué son stage du Barreau.

« Après tant d’années d’efforts, de travail et de sacrifices, une étape se termine et une nouvelle vient de commencer. Je tiens à remercier sincèrement ma famille ainsi que mes amis pour leur soutien indéfectible tout au long de ce cheminement. Je souhaite également remercier mes superbes collègues de Cain Lamarre pour leur confiance, leur soutien et tout ce qu’ils m’ont transmis au cours de mon stage », mentionne-t-il sur LinkedIn.


Il souligne également les conseils de son maître de stage, Jordan Guido, qui l’a accompagné tout au long de son passage au cabinet.

Avant d’entreprendre sa carrière juridique, Badr Belhad a notamment travaillé comme technicien en administration à la Régie du bâtiment du Québec.

Il est diplômé en droit de l’Université d’Ottawa.

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