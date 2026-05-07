Un procureur est nommé juge. Qui est-il?

Stéphane Rolland - source : CBC (2016)

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a procédé à la nomination d'un nouveau juge.

Stéphane Rolland est nommé juge municipal. Il exercera principalement ses fonctions à la cour municipale de la Ville de Gatineau.

Admis au Barreau en 2008, Stéphane Rolland détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Il a accompli tout son parcours professionnel comme procureur.

C’est à la Ville de Montréal qu’il commence sa carrière de procureur, avant de poursuivre l'exercice de sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) à Gatineau.

Stéphane Rolland a été responsable du programme d’accompagnement justice et santé mentale + (PAJ-SM+) à Gatineau, qui a été la première région au Québec à inclure les personnes ayant des problèmes de dépendance à l’alcool ou aux drogues dans le programme.

Le PAJ-SM+ vise à réduire la récidive en matière d'infractions criminelles et à réduire la détention, tout en assurant la protection de la population.

Il y a deux ans, en entrevue avec Le Droit, Stéphane Rolland affirmait que « si l’on règle le problème à la base — si l’on aide la personne à reprendre le contrôle de sa santé mentale, si l’on aide la personne à vaincre sa dépendance à l’alcool ou aux drogues — on va peut-être éliminer la source de la criminalité, prévenir la récidive, et l’on va mieux protéger le public que de simplement imposer une amende à la personne ou l’envoyer en prison. »