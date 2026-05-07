Nominations

Un nouveau juge

Un nouveau juge
Didier Bert

Didier Bert

2026-05-07 13:15:01

Commenter

Un procureur est nommé juge. Qui est-il?

Stéphane Rolland - source : CBC (2016)

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a procédé à la nomination d'un nouveau juge.

Stéphane Rolland est nommé juge municipal. Il exercera principalement ses fonctions à la cour municipale de la Ville de Gatineau.

Admis au Barreau en 2008, Stéphane Rolland détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Il a accompli tout son parcours professionnel comme procureur.

C’est à la Ville de Montréal qu’il commence sa carrière de procureur, avant de poursuivre l'exercice de sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) à Gatineau.


Stéphane Rolland a été responsable du programme d’accompagnement justice et santé mentale + (PAJ-SM+) à Gatineau, qui a été la première région au Québec à inclure les personnes ayant des problèmes de dépendance à l’alcool ou aux drogues dans le programme.

Le PAJ-SM+ vise à réduire la récidive en matière d'infractions criminelles et à réduire la détention, tout en assurant la protection de la population.

Il y a deux ans, en entrevue avec Le Droit, Stéphane Rolland affirmait que « si l’on règle le problème à la base — si l’on aide la personne à reprendre le contrôle de sa santé mentale, si l’on aide la personne à vaincre sa dépendance à l’alcool ou aux drogues — on va peut-être éliminer la source de la criminalité, prévenir la récidive, et l’on va mieux protéger le public que de simplement imposer une amende à la personne ou l’envoyer en prison. »

Partager cet article:

745
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Décès d’un avocat philanthrope
2.
Deuxième limitation provisoire du droit d’exercice pour un avocat
3.
Un nouveau juge
4.
Une recrue chez Cain Lamarre
5.
Comment un procureur décide-t-il d’intenter une poursuite criminelle?
EMPLOIS

EN VEDETTE