Un nouvel avocat chez…

Un cabinet montréalais accueille un nouvel avocat dans ses équipes. Qui est-il?

Philippe Barsalou - source : LinkedIn

Après y avoir effectué son stage du Barreau, Me Philippe Barsalou se joint au cabinet Lapointe Rosenstein Marchand Melançon.

« Nous sommes très fiers de son parcours et ravis de le compter parmi nous pour la suite de cette belle aventure professionnelle », souligne le cabinet.

Auparavant, il a travaillé à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. Il a également exercé des fonctions de tutorat au Centre de services scolaire des Patriotes.

Me Barsalou est diplômé en droit de l’Université du Québec à Montréal