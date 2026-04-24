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Un nouvel avocat chez…

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Sonia Semere

Sonia Semere

2026-04-27 08:30:13

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Un cabinet montréalais accueille un nouvel avocat dans ses équipes. Qui est-il?

Philippe Barsalou - source : LinkedIn

Après y avoir effectué son stage du Barreau, Me Philippe Barsalou se joint au cabinet Lapointe Rosenstein Marchand Melançon.

« Nous sommes très fiers de son parcours et ravis de le compter parmi nous pour la suite de cette belle aventure professionnelle », souligne le cabinet.


Auparavant, il a travaillé à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. Il a également exercé des fonctions de tutorat au Centre de services scolaire des Patriotes.

Me Barsalou est diplômé en droit de l’Université du Québec à Montréal

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