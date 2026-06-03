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Une avocate en fiscalité

Une avocate en fiscalité
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-06-04 08:30:43

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Une avocate rejoint un cabinet d’audit et de conseil. Qui est-elle?

Mariane Judge - source : LinkedIn

Le cabinet d’audit financier et de conseil Ernst & Young (EY) accueille une nouvelle avocate au sein de son équipe de taxes indirectes.

Après avoir complété son stage du Barreau chez Amar & Associés, Me Mariane Judge se joint au cabinet EY où elle exercera en fiscalité indirecte.


Avant son assermentation, elle a également effectué plusieurs stages juridiques, notamment chez Grondin Savarese Legal et Larochelle Avocats, ce qui lui a permis de développer une expérience diversifiée dans le domaine du droit.

Me Judge est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.

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