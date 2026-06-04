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Une avocate en litige

Une avocate en litige
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-06-05 08:30:42

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Un cabinet accueille une nouvelle avocate en litige. De qui s’agit-il?


Chaza Akoum - source : LinkedIn


Me Chaza Akoum se joint à LJT Avocats à titre d’avocate en litige.

Avant d’intégrer le cabinet, elle exerçait chez DJC avocats et y a développé une pratique en litige.

Elle a également effectué son stage du Barreau chez De Grandpré Chait, où elle a été appelée à travailler dans divers domaines, notamment le litige, le droit de la construction et l’immobilier.


Diplômée de la Faculté de droit de l’Université de Montréal et titulaire d’une majeure en criminologie, Me Akoum s’est distinguée au cours de son parcours académique en recevant plusieurs honneurs, dont la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec et le prix Avenir Élève engagée du programme Forces Avenir.

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